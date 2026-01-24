В Госдуме призвали бороться с догхантерами как с «экстремистской группой»

Их действия представляют угрозу не только для животных, но и для детей, которые могут «потянуть в рот» разбросанную на улице отраву.

Полиция, однако, проявляет «пассивность» и не устанавливает личность преступников по камерам, как это делается в случае иных правонарушений.

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Проблема крайне серьёзная, и жаль, что многие её недооценивают, в том числе и те, кто называет этих уголовных преступников догхантерами. Они уголовники, это люди, которые совершают тяжёлые уголовные преступления, в результате которого могут погибнуть не только домашние животные, но и дети. Понятно, что с таянием снега это никуда не денется, и весной из песочницы понятно, кто эту гадость потянет в рот. С моей точки зрения, это экстремистская группа, которая создаёт угрозу для жизни каждому. Бороться с ними нужно как с экстремистами. У нас сегодня есть большие сроки за массовое убийство животных, но мне не видно рвения полицейских в этом вопросе. У нас всё обвешано камерами. И почему до сих пор не отловили этих выродков, мне непонятно. Это нежелание работать, я считаю. Мы видим, как в некоторых ситуациях уже через 15 минут установлена личность, а здесь этого не происходит. Объяснить что-то, кроме как пассивностью правоохранительных органов, я не могу».

Ранее сообщалось, что в ЖК «Мещерский лес» семь собак погибли из-за розового снега, который оставляют догхантеры.