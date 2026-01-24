Как защитить собаку от переохлаждения во время сильных морозов

В выходные, 24-25 января, синоптики обещают низкие температуры — ниже минус 25 градусов. Морозы опасны не только для нас, но и для наших питомцев. «Вечерняя Москва» выяснила, как защитить собаку от переохлаждения.

Низкие температуры в любом случае — враждебная среда для теплокровных организмов.

«Но, как ни странно, самый большой процент простудных заболеваний, обморожений, переохлаждений случается в температурном диапазоне от 0 до минус 5, — говорит главный врач московской ветеринарной клиники, специалист высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. — В нашей климатической зоне такая температура обычно сопровождается сильными осадками, мокрым снегом, туманом, сильным ветром, ледяным дождем».

При промокании шерсть животных быстро теряет теплозащитные свойства, и это, собственно, приводит к переохлаждению.

Температура минус 12-15 переносится лучше. Потому что, как правило, при такой погоде нет ветра, достаточно ясно и сухо.

«Ну а минус 25-30, конечно, экстремальные значения, — продолжает Шеляков. — В таких условиях желательно сократить продолжительность прогулок, не отходить далеко от дома и пользоваться защитными приспособлениями: комбинезончиками, шубками».

Сейчас на маркетплейсах можно найти одежду для собак с подогревом. От таких костюмчиков, по словам Михаила, пользы на самом деле немного.

«Лучше выбирать классику, потому что самое главное — сохранить в сухости шерсть. То есть вы можете надеть шубу, термобелье, утеплиться по максимуму, но если вылить на вас ведро воды, вся эта одежда станет прозрачной для холода», — объяснил эксперт.

Самое главное — сохранять сухую, пушистую шерсть, и одежда для собак нужна как раз для этого — вовсе не для обогрева. Какие питомцы быстрее замерзают?

«Во-первых, маленькие породы. Тут действует обычная физика: маленькое тело легче охладить, чем тело большое. Во-вторых, малошерстные породы. В-третьих, физически неактивные животные».

Некоторые хозяева зимой задумываются о покупке защищающих лапы ботинок для собак. Специалист их брать сейчас не советует. Говорит, к ним надо привыкать с лета.

«Такие ботинки надо примерять, чтобы они хорошо вашему питомцу подошли. И собаке надо учиться в них ходить. Лучше дома — чтобы собачка привыкла к необычным ощущениям. Если мы наденем их сразу после покупки, тут же отправимся гулять в мороз и снег, то это может закончиться травмой. Ваш питомец будет неправильно, неловко ходить, может поскользнуться, упасть и что-нибудь себе повредить».

Маленьким быть хорошо

С маленькими собаками легче избежать переохлаждения. Если такой питомец упал в сугроб и начал замерзать, его можно просто отряхнуть от снега, взять под мышку и пойти домой. Хуже, когда собака большая. С ними многие хозяева предпочитают гулять подальше от людских глаз. Если питомец вдруг начал замерзать далеко от дома, его надо поскорее доставить в тепло. При этом если он весит 50 кило, это становится задачей крайне непростой. Первый признак переохлаждения у животных — ступорозность: то есть собачка стоит согнувшись, плохо реагирует на команды. Она как будто сонливая. В таком состоянии питомец уже не способен передвигаться. Или ходит, но очень медленно. Намокание — основная причина простуды. В холодное время года чаще регистрируются такие заболевания, как пневмония, циститы, бронхиты. Все это требует серьезного медикаментозного лечения.

Кормить при любой погоде

При минус 20 велико искушение на улицу носа не показывать. Даже кормушку для птиц во дворе наполнять не хочется. Может, синички потерпят денек-другой? Орнитолог Елена Чернова отвечает: если уж вы начали подкормку осенью, ее надо продолжать вне зависимости оттого, какая погода во дворе, потому что птицы привыкают к месту и рассчитывают на то, что там всегда будет еда. В условиях сильных холодов им такие точки просто на вес золота. Холодно. Они экономят энергию — вся уходит на обогрев тела. Пернатые будут лететь в проверенные места. И если они там еды не обнаружат, у них возникнут серьезные проблемы. Очень ценна для птиц сейчас высококалорийная пища, в первую очередь, несоленое сало. Оно позволяет добрать больше калорий, разнообразить зерновую диету.

