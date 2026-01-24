Когда сажать рассаду в 2026 году и как это правильно делать

Невероятно, но факт: со второй половины января начинается время посадки многих растений на рассаду. Гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и К» Мария Цепкова рассказала «Вечерней Москве», как это правильно сделать.

Сразу скажу, что сама я, например, давно почти полностью перешла на выращивание многолетних растений. Это, как мне кажется, намного проще. Но от какой-то рассады отказаться не могу — уж больно хороши, например, те же петунии. На рассаду растения в январе сеют, с одной стороны, главные огородники-торопыжки, с другой — самые ответственные хозяева, которые любят, когда у них раньше всех зацветают цветы и первыми дорастает до «товарного вида» различная зеленушка. И как это желание не понять! Но учтите главное: рассада — дело многотрудное. Готовы к хлопотам? Вперед!

С 15 января, когда день ощутимо прибавляется, сеют на рассаду культуры с длинным периодом вегетации — овощи, цветы и зелень. Практика ранних посевов обеспечивает растениям возможность окрепнуть к высадке в грунт, набраться сил, при правильном выращивании — закалиться. Не впадайте в иллюзии — без досветки фитолампами вырастить рассаду не получится. Причем не так важно, о какой рассаде мы говорим — об овощной, зеленной или цветочной.

Оптимальная температура выращивания для большинства культур плюс 22-25 градусов. Важно, в какую именно почву вы будете сажать рассаду. Заготовили грунт загодя? Хорошо, проверьте, не нужно ли добавить в него торфа или готовой почвосмеси, чтобы земля стала более пушистой. Решили купить готовую смесь? Отлично, но до посева вскройте пакет и посмотрите, нет ли в нем плесени и запаха, если что-то вас смутит — прокалите смесь в духовке плиты (тоже запах тот еще), высыпав ее ровным слоем на фольгу на противень. Из вариантов «куда сажать» я бы выбрала торфяные горшочки.

Бумажные стаканчики

Этот старый способ выращивания рассады (также, как и в упаковках из-под йогурта) имеет море не только плюсов, но и минусов. Например, при этом способе выращивания рассады велик риск пересыхания почвы.

Проращиватель семян

6000 рублей, и счастье в кармане. Установка похожа на кухонный комбайн, обеспечивает семена и проростки теплом, и влагой. Но знатоки говорят, что тут «понты дороже денег»...

Гидропонная установка

Если вы фанатик микрозелени, эта штуковина вам пригодится, хотя и стоит немало — больше 5000 рублей. Штука удобная, но умельцы могу такую смастерить и сами.

Как выбрать светильник

Корпус светильника должен быть сделан из алюминия: светодиоды нагреваются и нуждаются в отведении лишнего тепла, для чего и необходим радиатор, которым становится алюминиевый корпус. Пластиковые корпуса могут нагреваться и даже загораются, будьте осторожны. Оптимальная мощность фитосветильника — не менее 25–30 Ватт, а лучше 40–50 Ватт.

Домашнее «солнышко»

Уже много лет в России есть лидер по производству фитосветильников (FitoLED). Из трех видов производимых им вариантов можно выбрать нужный вам.

Полноспектральные светильники (Комбо) — светят белым с кремовым оттенком светом. Это универсальные светильники, предназначенные для выращивания рассады овощей, ягод, цитрусовых, экзотических цветущих и плодоносящих растений дома;

— светят белым с кремовым оттенком светом. Это универсальные светильники, предназначенные для выращивания рассады овощей, ягод, цитрусовых, экзотических цветущих и плодоносящих растений дома; В варианте Эко (дешевле, чем Комбо) — тоже присутствует полный спектр. Есть два вида Эко — Ред и Блю. В Эко Ред преобладает красный спектр, стимулирующий цветение растений. В варианте Эко Блю преобладает синий спектр, который необходим для наращивания зеленой массы! Предназначен для выращивания рассады, зелени, салатов, нецветущих домашних растений.

— тоже присутствует полный спектр. Есть два вида Эко — Ред и Блю. В Эко Ред преобладает красный спектр, стимулирующий цветение растений. В варианте Эко Блю преобладает синий спектр, который необходим для наращивания зеленой массы! Предназначен для выращивания рассады, зелени, салатов, нецветущих домашних растений. Биколор — светильники, которые светят только в красно-синем спектре. Их применяют для освещения рассады в первый месяц, после всходов. При такой досветке она не вытягивается, растет коренастой, у нее вдвое быстрее развивается корневая система.

Джутовые коврики

Довольно удобная штука, если вы вдруг решили, что не можете начинать день без поедания проростков. Все просто: вырастил проростки — съел их — выбросил коврик. Не так дорого, но рублей 500 на все про все истратите.

Мини-теплицы

Удобные ячейки, которые прикрываются пластиковой крышкой, предохраняющей от пересыхания, располагаются на подоконнике и под фитолампами. Стоят от 500 рублей, удобны в использовании и аккуратны.

Определитель кислотности

Приспособление стоимостью от 300 рублей нужно вам лишь в том случае, если вы готовите почву для рассады сами.

Зеркало из фольги

Рассада разных растений предъявляет к огородниками цветоводам разные требования. Принцип подсветки един: свет должен падать равномерно, по 12–14 часов вдень, а расстояние от лампы до листьев недолжно превышать 20 см. Возможно, вы по достоинству оцените такой лайфхак: оберните картонку фольгой, разгладьте ее максимально. Получится отражающий экран. Он позволит усилить освещение и немного сэкономить. И запомните: до всходов температура в помещении должна быть высокой, после проклевывания ростков ее нужно снизить.

У каждой культуры свой характер:

Огурцы. Столь ранняя посадка этой культуры возможна только при наличии обогреваемой теплицы. Рассада огурцов любит влагу, но не переувлажнение, оценит активные подкормки;

Столь ранняя посадка этой культуры возможна только при наличии обогреваемой теплицы. Рассада огурцов любит влагу, но не переувлажнение, оценит активные подкормки; Перец. Хрупкую поначалу, но потом изящную рассаду перца нельзя заливать водой. Это одно из важнейших условий выращивания;

Хрупкую поначалу, но потом изящную рассаду перца нельзя заливать водой. Это одно из важнейших условий выращивания; Баклажаны. Учтите, у внешне сильных баклажанов тоже есть враги — насекомые-вредители и болезни, так что будьте бдительны! Рассаживать эту рассаду можете при появлении пятого листочка на растеньицах;

Учтите, у внешне сильных баклажанов тоже есть враги — насекомые-вредители и болезни, так что будьте бдительны! Рассаживать эту рассаду можете при появлении пятого листочка на растеньицах; Капуста. Не заливайте, внимательно следите, чтобы рассада не болела и не чахла. Капусте важно получать достаточно света;

Не заливайте, внимательно следите, чтобы рассада не болела и не чахла. Капусте важно получать достаточно света; Томаты. На раннюю рассаду стоит решаться тем, кто любит позднеспелые томаты. Это рискованно из-за фитофторы.... Но лиха беда — пробы и опыты!;

На раннюю рассаду стоит решаться тем, кто любит позднеспелые томаты. Это рискованно из-за фитофторы.... Но лиха беда — пробы и опыты!; Лук-порей. Иначе как рассадой этот вид лука и не вырастить. Возни с его рассадой будет много, пикировать растение придется несколько раз, но и результат может оказаться достойным;

Иначе как рассадой этот вид лука и не вырастить. Возни с его рассадой будет много, пикировать растение придется несколько раз, но и результат может оказаться достойным; Многолетники. Рассадой этих растений имеет смысл заниматься в том случае, если у вас есть возможность всех ваших питомцев пересаживать и удобрять;

Рассадой этих растений имеет смысл заниматься в том случае, если у вас есть возможность всех ваших питомцев пересаживать и удобрять; Гвоздика Шабо. От посева до цветения это чудесное растение проживает путь длиной в шесть месяцев. То есть январские «птенцы» зацветут в июне, и не рано.

Как справиться с мелкими семенами

Семена многих растений так малы, что сажать их крайне неудобно. Кто-то использует для этого солонку, сеет, смешав их с песком, если сеют по снегу — распределяют семена зубочисткой. Мы расскажем, как посеять мелкие семена на рассаду дома. Для примера возьмем семена земляники — надеемся, это поможет тем, кто хочет омолодить плантацию.

Шаг 1. Куда сажать

Подготовьте емкость для посева — небольшую и не слишком глубокую (не глубже 15 см). В ее дне должны быть дырочки, можно использовать керамзит для дренажа.

Шаг 2. Земля — это важно

Подготовьте грунт. Он должен быть легким, рыхлым, с уровнем кислотности не выше 6 pH, неплохой вариант — биогрунт универсальный.

Шаг 3. Так закалялся урожай

Проведите стратификацию семян: разложите семена на влажной марле, накройте ею же и уберите в холодильник на сутки-двое. Затем достаньте и приступайте к севу, дав семенам постоять в теплой комнате 2–3 часа.

Шаг 4. Песок в помощь

Поверхность грунта нужно уплотнить и увлажнить. На поверхность насыпают тонким слоем песок и тоже увлажняют. Семена распределите по песку зубочисткой. Можно наметить для них бороздки.

Шаг 5. «Утоптать» и забыть

После посева семена не присыпают, их можно только слегка прижать к почве — например, аккуратно, пестиком из ступки. Посеянные «плантации» нужно накрыть пленкой, чтобы снизить испарение, но не плотно.

Шаг 6. Здравствуйте, друзья!

Когда на поверхности появятся даже не проростки еще, а еле заметный зеленоватый «флер», выставляйте плантации под искусственное освещение: процесс пошел. За пару дней ростки превратятся в маленькие растеньица. Чуть позже их нужно будет рассадить.

