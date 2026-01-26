Что нужно знать о породе бордер-колли

Бордер-колли называют самой умной собакой в мире. Они впечатляют выразительной внешностью, умом и способностью понимать хозяина с одного взгляда. Изначально порода выводилась как пастушья. Сегодня бордер-колли участвуют в спортивных соревнованиях, снимаются в кино и становятся идеальными компаньонами для активных людей.

Происхождение и история породы

Первые упоминания о породе бордер-колли относятся к XVI веку. Порода была выведена в пограничных районах между Шотландией и Англией. Отсюда и название — border collie, что в буквальном переводе означает колли "с границы" или "приграничная". Пастухам были нужны собаки, которые могли работать со стадом на расстоянии и реагировать на минимальные сигналы человека. В условиях холмистой местности это было особенно важно. Для разведения оставляли животных с лучшей управляемостью, внимательностью и выносливостью.

В своем нынешнем виде порода оформилась ближе к концу XIX века. Большую роль в ее становлении сыграл кобель по имени Олд Хемп — от него пошли почти все современные бордер-колли. Его потомки отличались способностью понимать команды и принимать решения самостоятельно. Эта пастушья собака и стала эталоном рабочей породы.

В XX веке породу официально признали кинологические организации Великобритании, а позже и других стран. Сегодня бордер-колли — это овчарка, в которой успешно сочетаются врожденные пастушьи инстинкты и универсальные качества собаки-компаньона.

Кому подходит порода собак бордер-колли

У всех собак породы бордер-колли ярко выраженная индивидуальность и колоссальная потребность в действии. Эти животные чувствуют себя счастливыми только тогда, когда у них есть цель.

Бордеры подойдут не каждому. Этим собакам нужен человек, готовый уделять время занятиям, прогулкам и тренировкам. Диванный образ жизни не для них — им требуется движение и постоянный контакт. Для активного хозяина, который любит спорт или прогулки на природе, бордер-колли станет настоящим партнером. Она без устали участвует в играх, легко осваивает трюки, может работать как поисковая собака, ассистировать людям с ограниченными возможностями или просто быть внимательным и чутким другом.

Бордер-колли чутко улавливают настроение человека и реагируют не только на слова, но и на интонации и движения. Среди заводчиков этих собак — профессиональные кинологи, дрессировщики и спортсмены.

Описание породы бордер-колли и внешний вид

По размеру бордер-колли относят к средним породам. Эти собаки достаточно легкие, чтобы быть подвижными, и достаточно крепкие, чтобы работать часами. Средний рост кобелей — 50–53 см, сук — 47–50 см. Вес обычно не превышает 20 кг.

Тело бордер-колли вытянутое, но сбалансированное. Грудь глубокая, спина прямая, хвост средней длины, густо покрыт шерстью и слегка изогнут на конце. Голова у бордер-колли пропорциональная, морда немного заостренная. Уши полустоячие, при настороженности приподнимаются. Цвет глаз у большинства собак темно-карий, но встречаются и голубые или разноцветные. Во взгляде читаются сосредоточенность, ум и настороженность, особенно во время работы.

У бордер-колли может быть две разновидности шерсти: короткая (гладкая) и средней длины. Оба типа шерсти густые, с плотным подшерстком, который защищает собаку от холода и влаги. Окрасы самые разные: от классического черно-белого до рыжего, мраморного, шоколадного и даже необычного голубого. Однако ни в одном из окрасов не должно быть преобладания белого цвета.

Телосложение у бордер-колли сухое и мускулистое, однако ее походка остается мягкой и плавной. Такая особенность помогала собакам двигаться по неровной местности. Для бордер-колли характерна высокая концентрация внимания и готовность быстро реагировать.

Порода известна своей выносливостью. Бордер-колли хорошо переносят длительные нагрузки, сохраняя работоспособность. Благодаря этому собака одинаково успешно справляется и с пастушьей работой, и с современными спортивными дисциплинами — аджилити или фрисби.

Уход и содержание

Основная особенность, влияющая на уход и содержание бордер-колли, связана с ее потребностью в движении. Прогулки должны быть активными, с элементами игр и тренировок. Простой пробежки по парку недостаточно — ей необходимы задачи, требующие внимания и взаимодействия с человеком.

Остальные требования к уходу за бордерами довольно умеренные. Шерсть у них густая, но самоочищающаяся, поэтому достаточно регулярного вычесывания, особенно в периоды линьки. Купать собаку стоит только при необходимости, ведь подшерсток защищает кожу от переохлаждения и влаги.

Уши и глаза требуют регулярного осмотра: из-за активного образа жизни туда может попадать пыль и растительный мусор. Когти обычно стачиваются естественно, но у городских собак их нужно подрезать раз в месяц.

Содержать собак этой породы в квартире можно, только если хозяин обеспечивает ей достаточную физическую и умственную нагрузку. Без этого даже самая ласковая и умная собака станет беспокойной и разрушительной.

Питание

Рацион бордер-колли должен соответствовать ее активности. Это энергичная собака, поэтому ей нужны белки, жиры и витамины в достаточном количестве. Перекармливать ее нельзя. Хоть склонность к лишнему весу у породы невелика, лишняя нагрузка может повредить суставам.

Подойдет как качественный промышленный корм, так и натуральное питание, составленное с учетом рекомендаций ветеринара. В меню должны быть мясо, субпродукты, крупы, овощи и рыба. Щенкам корм дают чаще: четыре-пять раз в день, взрослым — два раза.

Важно следить за доступом к воде и не кормить собаку сразу после активных игр — это может быть опасно.

Здоровье и продолжительность жизни

Порода бордер-колли отличается довольно крепким здоровьем. Средняя продолжительность жизни таких собак — от 12 до 15 лет. При хорошем уходе и правильном питании некоторые доживают и до 17–18.

Однако есть несколько наследственных заболеваний, о которых стоит знать. Это дисплазия тазобедренных суставов, эпилепсия, врожденная глухота и аномалия глаз колли (CEA). Ответственные заводчики проверяют родителей щенков на наличие этих заболеваний, поэтому важно покупать собаку только в проверенных питомниках.

Другая особенность этих собак заключается в чувствительности к определенным препаратам, к примеру к ивермектину. У бордер-колли может быть генетическая мутация MDR1, из-за которой некоторые лекарства являются для них токсичными. В связи с этим любые медицинские назначения лучше согласовывать с ветеринаром, знакомым с особенностями породы.

В остальном эти собаки отличаются отличным обменом веществ, высокой выносливостью и устойчивостью к климатическим условиям.

Характер и интеллект бордер-колли

Бордер-колли всегда стараются не просто выполнить команду, а понять смысл задачи. Известен случай, когда бордер-колли по кличке Чейзер выучил более 1 тыс. слов и различал названия игрушек. За такие достижения бордер-колли и знают как самую умную породу собак в мире.

Бордер-колли редко бывают агрессивными или замкнутыми, но плохо переносят одиночество и бездействие. Они эмоциональны, чувствительны и ориентированы на человека. Им необходимо внимание и взаимодействие с хозяином, которое включало бы в себя тренировки, прогулки, ментальные задачи. При правильном подходе бордер-колли демонстрируют отличные результаты в дрессировке и спортивных дисциплинах.

Дрессировка и воспитание бордер-колли

Дрессировка для бордер-колли — это удовольствие, а не обязанность. Эти собаки учатся молниеносно и часто предугадывают команды. Но вместе с тем они не переносят грубость и давление. Лучшим способом воспитания бордер-колли остается положительное подкрепление: похвала, игра, ласка.

Бордер-колли, оставаясь прежде всего пастушьей собакой, обладает развитой концентрацией. Ее легко обучить даже сложным трюкам: различению предметов, спортивным элементам, командам на расстоянии. Важно лишь строить занятия так, чтобы они были разнообразными, поскольку однообразие быстро утомляет эту породу.

Дрессировка щенка начинается с базовых команд и социализации. Бордер-колли нужно знакомить с другими собаками, людьми и шумными местами, чтобы она не становилась излишне настороженной.

Взрослые собаки нередко проявляют инициативу в работе, особенно в пастушьих или спортивных задачах, что ценится в профессиональной среде.

Типичные поведенческие проблемы и как с ними справиться

Бордер-колли отличаются активностью, поэтому важно направить эту энергию в нужное русло, чтобы избежать проблем.

Гиперактивность и переключение на отдых

Бордер-колли необходима достаточная нагрузка, иначе они могут бегать по квартире, носить игрушки, требовать внимания, вместо того чтобы лечь и отдохнуть. Это вызвано не избытком энергии, а ее нерастраченностью.

Чтобы собака умела отдыхать, ей необходимо сначала поработать. Утром ей нужно обеспечить активную прогулку, включающую бег или фрисби, потом короткую дрессировочную сессию, при которой мозг будет работать не меньше, чем мышцы. После этого бордер-колли сам начнет искать место, чтобы вздремнуть.

Инстинкт загонщика

Некоторые бордер-колли могут стремиться преследовать движущиеся объекты — бегущих людей, велосипедистов, животных. Так работает древний пастуший инстинкт, что может создавать опасности в условиях городской среды.

Исправлять это нужно не наказанием, а перенаправлением. Собака должна получить другую задачу, скажем, искать спрятанную игрушку или выполнить серию команд. На прогулках стоит заранее отрабатывать спокойное прохождение мимо раздражителей и поощрять собаку, если она удержалась от преследования. Постепенно она усвоит: за самоконтроль следует награда, а за погоню — ничего.

Тревога от разлуки

Порода бордер-колли очень ориентирована на человека, поэтому плохо переносит одиночество. Это может выражаться в лае, порче предметов, попытках выбраться из комнаты.

Здесь помогает постепенная тренировка спокойного ухода: сначала выход на минуту, потом на 5, 10 и т.д. Все это нужно сопровождать равнодушным видом, без прощальных речей и сочувственных взглядов: собака не должна связать уход хозяина с эмоциями. Можно непосредственно перед выходом озадачить собаку игрушкой-головоломкой с лакомством — так время для нее пройдет быстрее.

Излишняя настороженностьи повышенная возбудимость

Бордер-колли с трудом переносят шум, незнакомцев или новые места. Это приводит к возбудимости.

Таким собакам нужно время и постепенность. Помогают знакомство с новыми людьми в спокойной обстановке, частые короткие прогулки в разных местах, позитивное подкрепление за спокойное поведение. Нельзя приучать их к спокойствию и сдержанности силой. Любая резкая ситуация лишь усилит тревогу.

Эта порода чувствительна к настроению человека, поэтому ей важно получать обратную связь в виде похвалы. Бордер-колли не терпят жесткости — они откликаются на последовательность и доброжелательность.

Игры и упражнения для ума

Интеллектуальная активность для бордер-колли важна так же, как физическая. Чем хитрее задача, тем больше удовольствия она доставит собаке. Несколько идей, которые помогут поддерживать ум этой собаки в тонусе и избежать скуки.

Игры на поиск. Спрячьте мяч или лакомство в комнате и дайте команду "ищи". Когда собака научится быстро находить предмет, можно усложнять задачу: прятать в другой комнате, на улице или в закрытой коробке. Некоторые владельцы превращают это в настоящий квест, где собака проходит маршрут по запаху;

Спрячьте мяч или лакомство в комнате и дайте команду "ищи". Когда собака научится быстро находить предмет, можно усложнять задачу: прятать в другой комнате, на улице или в закрытой коробке. Некоторые владельцы превращают это в настоящий квест, где собака проходит маршрут по запаху; Игра "замри — отыщи — принеси". Сначала собака ждет на месте, пока хозяин уходит и прячет игрушку, потом по команде ищет и приносит. Это упражнение укрепляет самоконтроль, учит слушать и работать в паре;

Сначала собака ждет на месте, пока хозяин уходит и прячет игрушку, потом по команде ищет и приносит. Это упражнение укрепляет самоконтроль, учит слушать и работать в паре; Обучающие игрушки: головоломки, которые нужно крутить, толкать носом или лапой, чтобы достать лакомство. Сейчас продается масса таких вариантов, но можно обойтись и подручными средствами. Используйте пластиковые стаканы, под которыми можно спрятать лакомство, перевернутые коробки, небольшие свертки из ткани;

головоломки, которые нужно крутить, толкать носом или лапой, чтобы достать лакомство. Сейчас продается масса таких вариантов, но можно обойтись и подручными средствами. Используйте пластиковые стаканы, под которыми можно спрятать лакомство, перевернутые коробки, небольшие свертки из ткани; Игра в фрисби. Она предполагает целую систему команд и траекторий. Собака учится рассчитывать прыжок и концентрироваться на объекте;

Она предполагает целую систему команд и траекторий. Собака учится рассчитывать прыжок и концентрироваться на объекте; Аджилити. Полоса препятствий превращается в тренажер интеллекта: собака должна мгновенно считывать сигналы хозяина и принимать решения на скорости. Даже если нет профессионального поля, можно соорудить простые барьеры и тоннели во дворе;

Полоса препятствий превращается в тренажер интеллекта: собака должна мгновенно считывать сигналы хозяина и принимать решения на скорости. Даже если нет профессионального поля, можно соорудить простые барьеры и тоннели во дворе; Трюки: "поклонись", "кувырок", "обними игрушку". Не забудьте про лакомство и положительное подкрепление после выполнения трюка;

"поклонись", "кувырок", "обними игрушку". Не забудьте про лакомство и положительное подкрепление после выполнения трюка; Упражнение "взгляд и внимание" , где собака должна удерживать контакт глазами, пока хозяин не даст команду. С виду оно простое, но прекрасно тренирует самоконтроль и концентрацию;

, где собака должна удерживать контакт глазами, пока хозяин не даст команду. С виду оно простое, но прекрасно тренирует самоконтроль и концентрацию; На прогулках можно практиковать "сложные маршруты" : переход через бордюры, обход препятствий, прыжки через поваленные ветки. Все это превращает обычную прогулку в мини-приключение и тренировку;

: переход через бордюры, обход препятствий, прыжки через поваленные ветки. Все это превращает обычную прогулку в мини-приключение и тренировку; Можно устраивать "дни профессий" или имитировать разные виды работы , подходящей для бордеров. Сегодня ваша бордер-колли — это собака-ищейка, и она ищет игрушку по запаху. Завтра она пастух и собирает рассыпанные по комнате предметы. Послезавтра — уже почтальон: приносит вещи членам семьи. Так можно максимально полно реализовать ее природные инстинкты;

, подходящей для бордеров. Сегодня ваша бордер-колли — это собака-ищейка, и она ищет игрушку по запаху. Завтра она пастух и собирает рассыпанные по комнате предметы. Послезавтра — уже почтальон: приносит вещи членам семьи. Так можно максимально полно реализовать ее природные инстинкты; Иногда полезно поиграть в "тишину". После активных игр наступает пауза, когда собака должна спокойно лечь рядом и ждать разрешения продолжить. Так она учится переключаться между возбуждением и покоем, а без этого навыка с бордером сложно жить под одной крышей;

После активных игр наступает пауза, когда собака должна спокойно лечь рядом и ждать разрешения продолжить. Так она учится переключаться между возбуждением и покоем, а без этого навыка с бордером сложно жить под одной крышей; Даже простое обучение новым словам превращается для этой породы в удовольствие. Некоторые представители знают десятки, а то и сотни предметов по названиям. Начинайте с пары игрушек: "мяч", "веревка" — и постепенно добавляйте новые;

новым словам превращается для этой породы в удовольствие. Некоторые представители знают десятки, а то и сотни предметов по названиям. Начинайте с пары игрушек: "мяч", "веревка" — и постепенно добавляйте новые; Для бордера важна не только скорость реакции, но и логика . Поэтому можно вводить игры с выбором: две миски, но лакомство есть только под одной. Пусть собака сама решает, где искать;

. Поэтому можно вводить игры с выбором: две миски, но лакомство есть только под одной. Пусть собака сама решает, где искать; Если под рукой ничего нет, достаточно заданий на внимание: посмотри направо, подойди к стулу, переступи через веревку. Для бордер-колли это возможность поработать вместе с человеком, что важно для этой породы.

Разведение и выбор щенка

Выбирать щенка стоит только у заводчика, который может показать родителей и результаты тестов на наследственные болезни. Хороший питомник не прячет собак, а рассказывает о них честно, в том числе о возможных недостатках.

Щенок должен быть бодрым, с блестящей шерстью, чистыми глазами и уверенным поведением. После покупки важно обеспечить плавную адаптацию, сначала ограничив количество впечатлений, потом постепенно вводя новые. В первые месяцы жизни формируется характер и доверие к человеку. В этот период полезно учить щенка простым играм, которые развивают интеллект и послушание.

Если владелец готов ежедневно уделять собаке внимание, заниматься дрессировкой и играть — бордер-колли подарит ему свою безграничную любовь и станет настоящим партнером. Но если нужен спокойный компаньон для редких прогулок, лучше выбрать другую породу.