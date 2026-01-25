Малина не простит ошибки: куда ее сажать точно не стоит

Малина — кустарник вроде бы неприхотливый, но просто воткнуть его где попало не получится. Неправильное место — и урожая не видать, кусты будут болеть и слабеть. Чтобы этого не случилось, избегайте шести неудачных мест.

© ГлагоL

Малина ненавидит тень, но обожает солнце. На свету ягоды наливаются сладостью и зреют быстрее. Легкую тень она стерпит разве что в средней полосе, если выбора нет. А вот на Урале или в Сибири ей нужно солнце целый день. Особенно это касается сортов, которые плодоносят до осени, когда света и так мало, отмечает канал «Ученый агроном».

Малина привередлива к почве. Ей подавай легкий, питательный грунт без излишней кислоты. Тяжелая глина или кислый торф — не для нее. Перед посадкой землю стоит хорошо удобрить.

Корни малины залегают неглубоко и терпеть не могут застоя воды. В низине, где скапливается влага, кусты могут просто сгнить. Если участок низкий, сажайте на высокие грядки. Это спасет и от сырости, и позволит использовать нужный тип почвы.

При всей нелюбви к сырости, малина очень влаголюбива. В засушливое лето без полива ягоды станут мелкими и безвкусными, листья засохнут. Мульча тут — лучший помощник, она и влагу сбережет.

Малина не терпит соседства с крупными деревьями. Яблони, ели и другие большие растения — ее злейшие конкуренты. Они отнимают у малины воду и питание, а еще затеняют. Нежелательно сажать ее рядом с вишней, черешней, облепихой или виноградом по той же причине.

Не сажайте малину там, где до этого росли другие ее «родственники», а именно розоцветные: клубника, земляника, яблони, ежевика. А все потому что у этих культур общие вредители и болезни: долгоносик и серая гниль переходят с одной грядки на другую. Кроме того, похожая корневая система заставляет их постоянно жить в борьбе за воду и питание, писал «ГлагоL».

Малина будет вам благодарна за солнечный участок у южного забора или строения, защищенный от северного ветра. И не забудьте про опору для кустов.