Интерьер 2026: пять идей, которые сделают ваш дом комфортнее

Серым и холодным интерьерам приходит конец. Наступает время для тепла и уюта. Вот несколько простых трендов 2026 года, которые легко повторить в любой квартире.

© ГлагоL

На смену холодным оттенкам приходят теплые тона: охра, терракотовый, бежевый, насыщенный коричневый. В этом сезоне в дизайне интерьеров акцент смещается с просто «бежевого» на «тактильный минимализм» и «цифровую безмятежность». Необязательно сразу браться за стены. Начните с текстиля — купите плед, подушки или ковер в этой гамме. Даже пара деталей добавит дому тепла и гармонии, отмечает канал «Уютный дом с BLIZKO».

Важны натуральные материалы. Дерево, камень, лен и шерсть вытесняют пластик и глянец. Замените пластиковые аксессуары на деревянные рамки или полки, повесьте льняные шторы. Эти материалы всегда в моде и делают пространство живым.

В дизайне воцаряются плавные линии. Угловатая мебель уходит в прошлое. Присмотритесь к диванам с округлыми спинками, овальным кофейным столикам или скульптурным светильникам. Такие формы создают ощущение легкости и комфорта.

Для маленьких пространств актуальна многофункциональная мебель. Это кровати с ящиками, раскладные столы, умные системы хранения. Она экономит место и помогает поддерживать порядок, подстраиваясь под ваши нужды. Кстати, присмотритесь к мебели-трансформеру с датчиками или модульным диванам. Они собираются как конструктор и подходят под разные сценарии.

И, наконец, ценится ручная работа. Идеальному глянцу предпочитают вещи с душой: немного неровную керамику, ковры ручной работы или винтажные находки. Такие детали придают интерьеру индивидуальность и особое тепло. Помимо этого, сейчас в тренде апсайклинг (переделка старого) и локальный крафт. Например, можно не просто купить вазу, а сходить на мастер-класс по гончарному делу и сделать ее самой. Такая вещь станет «якорем» вашего интерьера. Гостям вы будете рассказывать историю ее создания, а не цену в магазине.

«ГлагоL» ранее рассказал, как сделать интерьер стильным без больших вложений. Прежде всего, стоит уделить внимание многоуровневому освещению, приглушенным цветам, аккуратной отделке и матовой фурнитуре.