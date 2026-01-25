Простые способы заточить ножницы дома

Ножницы начали «жевать» ткань в самый неподходящий момент? Не спешите их выбрасывать — в 90% случаев их можно реанимировать за 2 минуты подручными средствами.

Как отмечает канал «Хозяюшка», частая причина — низкокачественная сталь или неправильное использование. Например, если резать ткань ножницами для бумаги. Но чаще мы просто забываем их править. Прежде чем точить их, проверьте, не разболтался ли винт (ось). Заточка и правка — не одно и то же. Серьезно заточить инструмент может только станок, а вот поправить лезвия и вернуть остроту можно и дома. Вот простые способы.

Попробуйте обычную канцелярскую скрепку. Держите ее одной рукой, а ножницами «режьте» металл 30-40 раз. Эффект временный, но в безвыходной ситуации выручит.

Отличный результат дает абразивная сторона наждачной бумаги. Просто режьте ее на тонкие полоски. Чем меньше ножницы, тем мельче должна быть зернистость. Минута работы — и лезвия станут заметно острее. После этого пройдитесь по сложенной бумажной салфетке, чтобы убрать абразивную пыль.

Справится и алюминиевая фольга. Сложите ее в несколько слоев и нарежьте тонкой «лапшой» — около 40-50 раз. Старайтесь использовать всю длину лезвия.

Неожиданно, но поможет керамическая тарелка. Переверните ее и найдите на дне шершавый неглазурованный ободок. С небольшим усилием проведите по нему режущей кромкой каждого лезвия около 40 раз. Тарелка не пострадает, а ножницы надолго заострятся.

Можно использовать и металлическую мочалку для посуды. Просто порежьте одну-две губки. Будьте аккуратны — мелкие частицы проволоки могут разлетаться.

Кстати, в срочных ситуациях можно взять канцелярскую скрепку, отвертку или пальчиковую батарейку. «Разрезание» этих предметов временно улучшит остроту ножниц на время, писал «ГлагоL».

Эти простые методы помогут быстро вернуть ножницам остроту, не прибегая к специальным инструментам. Главное — делать это регулярно, и инструмент прослужит намного дольше. Но все же лучше заточку с изменением угла лезвия доверить профессионалам.