Какие растения сеют только в январе

Каждый год одна и та же картина: в мае многие удивляются, почему их рассада хлипкая и не готова к высадке. Ответ прост: некоторые культуры физически не успеют вырасти к нужному сроку, если посеять их весной. Речь не обо всех, а только о растениях с долгим циклом развития. Лампы не помогут ускорить их природу.

Петуния, особенно махровая, ампельная и крупноцветковая, требует 12–16 недель от посева до крепкого куста. Посев в марте даст к маю лишь тонкие стебли, а не пышное цветущее растение, отмечает канал «Зеленые истории».

Эустома — чемпион по медлительности. От семечка до цветка проходит 5–6 месяцев. Посеянная в марте, она просто не успеет зацвести в этом сезоне. Январь для нее — необходимость.

Гелиотроп при позднем посеве не раскроет свой аромат и силу, уйдет в сезон «вполсилы». Ему нужно время на формирование корней и куста. Львиный зев, особенно махровый, при раннем посеве тоже дает крепкий стебель и раннее цветение. При позднем — вытягивается в «шампур», который ничем не исправить.

Баклажан — самый медленный из пасленовых. Поздний посев отодвигает урожай к августу, растение долго «сидит» без роста. Сладкий перец тоже не любит спешки. Он медленно наращивает корни, и ранний посев — залог мощного куста и ранней завязи.

Кстати, досветка не волшебная палочка. Она не меняет физиологию растения и не ускоряет формирование корневой системы. Если культура медленная, ей нужно время, а не только свет.

Рано сеять не нужно, если нет досветки, места или цели получить развитые растения к маю. Это нормально. Главное — не ждать от мартовских посевов невозможного. Январский посев — не фанатизм, а понимание природы растений, которые не прощают опозданий. Те, кто сеет вовремя, в мае решают, куда высаживать рассаду. Остальные — где ее купить.