Что делать, если кот игнорирует вас после отъезда

Многим знакома эта картина: возвращаешься из поездки, соскучился, хочешь обнять своего кота, а он в ответ даже ухом не ведет. Смотрит сквозь тебя или демонстративно уходит в другую комнату. Кажется, что питомец мстит или «включил обиду» за то, что его оставили. Но на самом деле все сложнее и трогательнее, как утверждают авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

© ГлагоL

Раньше кошек считали эгоистами, которым важны только стены. Но ученые уже доказали: кошки привязываются к нам не меньше собак. Просто их мир держится на стабильности. Для кота вы — не просто «кормилец», а гарант безопасности. Когда вы исчезаете, этот мир рушится.

Представьте: привычные запахи выветриваются, расписание сбивается, приходят чужие люди. Для кошки это огромный стресс. И когда вы наконец заходите в квартиру, она не «злится» — она находится в состоянии шока и пытается вернуть контроль над ситуацией. Игнорирование — это способ закрыться в своей «ракушке» и прийти в себя.

Что делать, если вас встретили холодно? Не бегайте за котом, сейчас это только напугает. Пусть он сам подойдет и обнюхает ваши сумки и одежду. Ему нужно снова «узнать» ваш запах. Покормите кота в его привычное время, достаньте любимую махалку. Рутина — лучшее лекарство от стресса. Не устраивайте шумных посиделок в первый же вечер. Говорите с котом ласково, но не навязчиво.

Если же кот не просто игнорирует, а перестал есть, прячется вторые сутки или начал ходить мимо лотка — это уже повод посоветоваться с ветеринаром. Стресс может спровоцировать реальные болячки, например, цистит.

Помните: кошки не умеют мстить. В их холодном взгляде нет злобы — только просьба вернуть все как было. Немного терпения, пара вкусняшек, и скоро ваш любимец снова придет к вам мурчать на колени.