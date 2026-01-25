Кинологи рассказали, как защитить собаку от кражи

Питомца необходимо маркировать, а также за ним нужно постоянно следить, сообщили в Российской кинологической федерации

Постоянный контроль за собакой на улице и использование маркирования позволят уберечь питомца от кражи. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

В федерации отметили, что в России наблюдается всплеск активности живодеров. Глава РКФ Владимир Голубев пояснил, что причиной кражи собак может быть желание избавиться от крупной собаки на участке, перепродажа дорогой породистой собаки или психические отклонения у воров.

"Никогда не оставляем собаку одну, привязанной около магазина, - сказали в федерации. - Тем более не допускаем самовыгул, даже если речь об охраняемом загородном комплексе. Простое правило: мир вне дома или вашего участка опасен для питомца ровно так же, как и для маленького ребенка".

В РКФ рекомендуют использовать идентификацию и GPS-трекер, который позволит отследить местоположение питомца.

"Главное оружие для идентификации и возврата собаки - это маркирование. Оно существует в двух видах: клеймо или чип с внесенными данными в единую базу. Чем больше способов маркирования, тем лучше: не всегда чип можно быстро обнаружить, как и не всегда клеймо хорошо считывается визуально. Заранее подготовьте несколько хороших, качественных фото собаки. На прогулке всегда держим собаку на поводке. Пригодится адресник на ошейнике. Но самый эффективный способ, позволяющий в кратчайшие сроки установить местоположение питомца - это GPS-трекер", - пояснили в федерации.

Эксперты отметили, что не стоит распространять информацию в социальных сетях о стоимости или заводчике питомца, а также устанавливать таблички на дачном участке, которые явно свидетельствуют о наличии собаки конкретной породы.

"А вот знак "Ведется наблюдение" или "Осторожно, злая собака" скорее отпугнут потенциальных воров. Будьте осторожны с демонстрацией дорогих аксессуаров, будьте настороже при подозрительных расспросах незнакомых людей", - добавили кинологи.

В случае кражи питомца необходимо сразу же обратиться в полицию и написать заявление, отметили в федерации.