Как ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она не сломалась раньше времени

Забыли это сделать? Ваша стиральная машина может выйти из строя раньше времени
Хотите, чтобы стиральная машина служила годами без дорогостоящего ремонта? Секрет не только в надежности бренда, но и в простых ритуалах, которые нужно довести до автоматизма. Вот три обязательных правила после каждого цикла, подготовленных каналом «Наша жизнь».
- Сразу вынимайте белье. Оставленная на пару часов мокрая одежда создает «парниковый эффект», который ведет к коррозии крестовины бака и появлению грибка на электронных платах.
- Насухо протирайте резиновую манжету. В складках уплотнителя всегда стоит вода — это главный инкубатор для черной плесени и источник зловония. Лайфхак: если запах уже появился, протрите резину слабым раствором уксуса.
- Вентиляция — залог здоровья. Оставляйте дверцу и лоток для порошка (или отсек автодозирования) открытыми до полного высыхания. В современных моделях 2026 года часто есть режим «проветривания», но обычная открытая дверца работает надежнее.
Помимо этого, возьмите за правило:
- Регулярная чистка: Раз в два месяца очищайте сливной фильтр. Важно: перед открытием подложите низкий лоток или тряпку, чтобы не залить пол застоявшейся водой.
- Умная гигиена: Раз в год проверяйте сетку-фильтр на входном шланге — она часто забивается ржавчиной из труб.
- Контроль нагрузки: Не перегружайте барабан и всегда проверяйте карманы. Забытая монета или скрепка — причина 70% механических поломок.
Эти действия займут всего минуту, но сэкономят вам десятки тысяч на визите мастера.