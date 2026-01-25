Как ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она не сломалась раньше времени

Хотите, чтобы стиральная машина служила годами без дорогостоящего ремонта? Секрет не только в надежности бренда, но и в простых ритуалах, которые нужно довести до автоматизма. Вот три обязательных правила после каждого цикла, подготовленных каналом «Наша жизнь».

© ГлагоL

Сразу вынимайте белье. Оставленная на пару часов мокрая одежда создает «парниковый эффект», который ведет к коррозии крестовины бака и появлению грибка на электронных платах. Насухо протирайте резиновую манжету. В складках уплотнителя всегда стоит вода — это главный инкубатор для черной плесени и источник зловония. Лайфхак: если запах уже появился, протрите резину слабым раствором уксуса. Вентиляция — залог здоровья. Оставляйте дверцу и лоток для порошка (или отсек автодозирования) открытыми до полного высыхания. В современных моделях 2026 года часто есть режим «проветривания», но обычная открытая дверца работает надежнее.

Помимо этого, возьмите за правило:

Регулярная чистка: Раз в два месяца очищайте сливной фильтр. Важно: перед открытием подложите низкий лоток или тряпку, чтобы не залить пол застоявшейся водой.

Умная гигиена: Раз в год проверяйте сетку-фильтр на входном шланге — она часто забивается ржавчиной из труб.

Контроль нагрузки: Не перегружайте барабан и всегда проверяйте карманы. Забытая монета или скрепка — причина 70% механических поломок.

Эти действия займут всего минуту, но сэкономят вам десятки тысяч на визите мастера.