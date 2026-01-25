Что делать, если полиция бездействует в отношении догхантеров

Сотрудников правоохранительных органов, не реагирующих на подобные заявления граждан, «будет ждать наказание».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Нужно срочно обратиться в полицию. Также стоит попытаться сфотографировать этого человека или хотя бы в заявлении в полиции чётко описать место и время, где и когда он находился. Также нужно посмотреть, какие камеры есть вблизи. Они могут быть на общественных пространствах, магазинах, для того чтобы указать в заявлении, из каких учреждений можно запросить запись с камер видеофиксации. Если полиция не действует и проявляет пассивность, то обязательно надо обратиться в прокуратуру. Полицейских за это будет ждать наказание, если они не заводят уголовное дело, не занимаются розыском».

Ранее Бурматов призвал бороться с догхантерами как с «экстремистской группой». Их действия представляют угрозу не только для животных, но и для детей, которые могут «потянуть в рот» разбросанную на улице отраву. Полиция, однако, проявляет «пассивность» и не устанавливает личность преступников по камерам, как это делается в случае иных правонарушений, отметил парламентарий.