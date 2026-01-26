Как почистить очки до идеальной прозрачности

Если линзы стали мутными, а обычная салфетка из микрофибры просто размазывает грязь, не спешите их выбрасывать. Часто дело не в глубоких царапинах, а в кожном жире и мелкой пыли, которые забиваются в микрорельеф пластика. Отмыть их можно обычным мылом, но делать это нужно правильно, чтобы не испортить покрытие окончательно, пишет автор канала «Почавкаем | Рецепты».

Вам понадобится мягкое жидкое мыло или обычное средство для мытья посуды без бальзамов и сильных отдушек, чистая салфетка из микрофибры и вода комнатной температуры.

Сначала подставьте очки под струю воды. Это критически важно: нужно смыть крупные песчинки, иначе при протирании вы сами поцарапаете линзы. Разотрите каплю мыла в руках до образования пены, протрите линзы с обеих сторон подушечками пальцев. Не забудьте про носоупоры и заушники — именно там скапливается больше всего кожного жира.

Тщательно смойте пену, следите, чтобы мыло не осталось в зазорах между линзой и оправой. Промокните очки чистой микрофиброй.

Помните, что мыло не «заживляет» пластик, это миф, но оно вымывает жир из глубоких царапин. В результате свет перестает в них преломляться хаотично, и изображение становится четче. Если же на линзах есть «радужные» разводы, которые не смываются — это отслоение антибликового слоя. Тут мыло уже не поможет, пора записываться в оптику.

Не используйте хозяйственное мыло с щелочью или порошки с гранулами. Никогда не протирайте очки краем футболки или бумажными полотенцами — их ворс работает как наждачка. Забудьте про спирт и антисептики, если не хотите, чтобы линзы «пошли пятнами» из-за разрушения защитных слоев.

При сильных потертостях можно использовать каплю глицерина для полировки, вновь избегая абразивов и сухой чистки, как предлагал «ГлагоL».