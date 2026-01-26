Стало известно, кто чаще принимает решения по интерьеру

Почти половина россиянок принимают ключевые решения по планированию интерьера самостоятельно. Об этом сказано в исследовании "Авито" (текст есть у ТАСС).

© Unsplash

«Почти половина женщин признались, что принимают ключевые решения по планированию интерьера самостоятельно — так ответили 48% респонденток. Мужчины берут на себя такую ответственность реже (35%). Они чаще участвуют в этом процессе частично (49%). Почти в каждой второй семье (46%) решения, каким будет интерьер, принимаются совместно», — говорится в тексте.

По данным опроса, наиболее популярным среди опрошенных жителей России стилем в интерьере оказался современный минимализм (35%). На втором месте — скандинавский стиль со светлой цветовой палитрой и натуральными материалами (20%). Оба этих стиля в основном выбирают женщины. Им также нравится прованс как разновидность стиля кантри (12%) и насыщенный бохо (7%). Мужчины чаще предпочитают хай-тек и классику (14% и 13% соответственно), а также индустриальный стиль лофт (11%). При этом почти треть россиян (30%) признались, что не ориентируются на стили, а в первую очередь они ценят практичность и удобство решений.

По словам руководителя направления "Мебель" на "Авито" Никиты Ткачева, больше половины россиян (56%) готовы выделить на обновление интерьера и мебели до 100 тыс. рублей. От 100 тыс. до 250 тыс. рублей готовы потратить 25%. 12% закладывают на интерьер от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, а больше этих сумм — 7%. Средний бюджет составляет 170 тыс. рублей. В то же время молодежь 18-24 лет готова потратить на четверть больше.

Самым спорным интерьерным решением россияне считают декоративные головы животных на стенах (54%). Еще 44% никогда бы не выбрали двуспальную кровать в виде сердца, а 41% не повесили бы ковер на стену. Больше трети (37%) против фасадов кухни кислотных цветов, а 35% — против искусственных комнатных растений.

По данным исследования, покупают мебель и декор сегодня чаще в крупных мебельных сетях и гипермаркетах (41%), однако онлайн-платформы приближаются к ним по популярности (29%). Еще 16% заказывают мебель у местных мастеров, а 8% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов. В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.