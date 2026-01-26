Заводчики рассказали, какие породы кошек лучше справляются с мышами

Заводчики поделились мнением, каким породам котов лучше всего удается ловить грызунов. В этом списке оказались даже кошки, которые кажутся хрупкими.

© Vse42.ru

Сегодня, в мире гаджетов и удобств, легко забыть, с какой целью кошки вообще поселились рядом с человеком. И хотя современные питомцы чаще выбирают уютный диван, а не погоню за добычей, для владельцев частных домов охотничьи навыки по-прежнему имеют значение. При этом родословная вовсе не гарантирует отличного мышелова. Более того, нередко именно породистые кошки показывают себя в охоте не хуже, а иногда и лучше дворовых.

Мейн-кунов часто называют прирождёнными охотниками – и не зря. Эти крупные кошки изначально жили на фермах, где умение добывать еду было вопросом выживания. Мощные лапы и крепкая хватка помогают им без труда справляться с грызунами.

Курильские бобтейлы тоже в числе лидеров. Короткохвостые, энергичные, они чем-то напоминают собак: бдительно охраняют территорию, отлично прыгают и мгновенно реагируют. Для них охота – это азарт и цель, а не просто перекус.

Сиамские и ориентальные кошки выглядят изящно и кажутся хрупкими, но это обманчиво. Они выносливые, быстрые и очень сообразительные, им жизненно важно движение и задачи. Появись в доме мышь – ориентал проверит каждый угол.

Также заслуживают внимания европейские короткошерстные кошки. Они веками жили бок о бок с людьми и отлично адаптировались к охоте. Минимум лишнего, максимум эффективности – ничего не мешает им делать своё дело.

По словам специалиста по кошкам, выбирая котёнка, важно обращать внимание не только на породу, но и на его мать. Малыши перенимают охотничьи навыки, наблюдая за кошкой. Если она ловкая и хорошо ловит мышей, котята, скорее всего, будут такими же. Поэтому, если нужен настоящий крысолов, стоит узнать, как проявляли себя родители. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.