Как отстирать белые вещи до идеала

Белоснежная футболка — это база, пока она не превратилась в серую тряпку или не обзавелась желтыми пятнами подмышками. Знакомо? Вернуть вещам тот самый магазинный вид реально, и для этого не обязательно скупать дорогую химию. Делимся рабочими хитростями от авторов канала «Наша жизнь».

© ГлагоL

Белое лучше стирать сразу после носки, пока пот и пыль не въелись в волокна. Помните, что даже одна светло-серая носочная пара в барабане сделает вашу кипенно-белую рубашку тусклой. Стираем только белое с белым. Выжимайте максимум из того, что разрешает ярлычок на одежде. Чем горячее вода, тем лучше работает отбеливатель.

Сода — наш фаворит. Просто добавьте стакан обычной пищевой соды прямо в барабан к порошку. Она не только выводит пятна, но и смягчает воду, из-за чего вещи после сушки становятся заметно ярче. Уксус же хорошо работает вместо кондиционера. Если вещи стали жесткими и сероватыми, влейте четверть стакана уксуса в отсек для ополаскивателя. Он вымоет остатки солей и порошка, которые дают этот неприятный серый налет.

Если на воротничке или подмышках проступила желтизна — выдавите туда сок лимона и оставьте на пару часов (а лучше на весь день), потом просто закиньте в машинку. Если есть возможность сушить вещи на балконе под прямыми лучами — делайте это! Ультрафиолет работает как бесплатный и очень эффективный природный отбеливатель.

