Почему гибнет рассада петунии

Выращивание рассады петунии — это искусство, требующее терпения и внимания к мелочам. Многие мечтают о пышных шапках цветов на своем балконе или клумбе, но на пути к этой мечте садоводов подстерегает множество ошибок, о которых рассказывает автор канала «Студия ART Story».

© ГлагоL

Просроченные или низкокачественные семена часто не всходят. Покупайте только свежие семена от проверенных производителей. При посадке помните, что семена петунии очень мелкие, их нельзя присыпать толстым слоем грунта. Распределяйте их по поверхности и слегка увлажняйте с помощью пульверизатора.

Для прорастания нужна стабильная температура 20-25 °C. После всходов оптимально 18-22 °C, иначе сеянцы вытягиваются или скручиваются. При зимнем посеве необходима досветка 11-12 часов в день. Недостаток света ведет к вытягиванию и бледности ростков.

Сеянцы страдают и от пересыхания, и от перелива. Поливайте осторожно под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы не вызвать черную ножку. Сеянцы не должны расти слишком плотно. Прореживайте и пикируйте растения после 3-5 листьев для полноценного развития корней.

Черная ножка и хлороз — главные угрозы. При первых признаках пораженные растения удаляйте, а грунт обрабатывайте. Не подкармливайте маленькие всходы сразу, достаточно питательных веществ в грунте. Первые подкормки — через неделю после пикировки.

Пикировка стимулирует развитие корней, а прищипка верхушки — формирование кустистого растения. Резкие перепады температуры и сквозняки вредны. Приучайте растения к новым условиям постепенно, не ставьте сразу на солнце.

А чтобы бегония взошла и замиокулькас рос, «ГлагоL» советовал обратить внимание на свежесть семян и размер горшка соответственно, а также на правильный свет и умеренный полив для обоих растений.