Кинолог предостерегла от кормления собак клетчаткой

Кинолог Елизавета Серебрякова заявила, что владельцам собак стоит воздержаться от кормления своих питомцев продуктами питания, которые богаты клетчаткой. Об этом она рассказала в программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным на радио Sputnik.

«Собаки плохо переваривают всю эту историю, клетчатку. Если это небольшой кусочек, если у собаки никаких последствий нет, то почему и да», – отметила кинолог.

По ее словам, усвояемость пища с клетчаткой зачастую зависит от особенностей каждой конкретной собаки. Одни питомцы с удовольствием и без последствий съедят яблоки с огурцами, а других от этого будет сильный метеоризм. При этом Елизавета указало на то, что собак категорически нельзя кормить шоколадом, авокадо и виноградом. При желании дать попробовать собаке что-то новое необходимо сделать это аккуратно - с маленькой порции.