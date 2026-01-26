Зоопсихолог рассказал, как выбрать второго питомца в семью

Кандидат сельскохозяйственных наук зоопсихолог Марианна Гладких посоветовала подбирать питомцу компаньона, схожего с ним по повадкам и темпераменту.

Флегматичные породы лучше уживутся с флегматичными, а активные — с активными, поделилась она с сайтом kp.ru.

Взрослых животных сводить сложнее из-за устоявшихся привычек, отмечает Гладких.

Она предостерегла от резкого знакомства, которое может привести к конфликтам или сильному стрессу у новичка. Эксперт советует изолировать «новобранца» в отдельную комнату или вольер, чтобы он успокоился, и только после этого знакомить с остальными питомцами под присмотром хозяина.

