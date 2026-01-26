Назван оптимальный для собаки рацион натурального питания

Отказ от кормления собаки специализированным кормом потребует от хозяина составления сбалансированного рациона, в основе которого должны быть мясо и крупы. Об этом рассказал ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© ТАСС

По его словам, на сегодня наука не нашла свидетельств того, что натуральное питание лучше промышленного, при условии, что оно изготовлено надежным производителем.

«В отличие от людей, питомцам не требуется разнообразие блюд или гурманские изыски, — пояснил глава федерации. — Основное правило — любой рацион должен соответствовать норме БЖУ и микроэлементов. В случае натурального питания хозяин сам полностью следит за балансом. Главный принцип: мясо - основа. Более половины рациона — белки. Помимо мяса и субпродуктов, сюда же относятся яйца, творог и рыба».

Голубев отметил, что рыбу нужно выбирать тщательно, потому что не все ее виды безопасны.

«Оптимальный вариант — вареное филе хека, трески, минтая. Мясо также является источником жиров, разрешены добавки в рацион в виде растительного масла или рыбьего жира», — сказал собеседник агентства.

Кинолог также рассказал о важности углеводов и клетчатки, которые составляют примерно до трети рациона.

«Это крупы, овощи и зелень. Подойдут гречка, рис, кабачки, тыква, листовой салат, вареная морковь, огурцы. Яблоки, черника, голубика служат дополнением и лакомством», — рассказал он.

Голубев отметил опасность трубчатых костей птицы, добавок в виде соли, перца, жареного, копченого.