Кухонный антитренд-2026: вещи, которые превращают интерьер в музей

Иногда глаз настолько замыливается, что собственная кухня кажется «уютной классикой». Но давайте честно: интерьер стареет так же, как одежда. Если вы застряли в эстетике двадцатилетней давности, это считывается моментально. Вот список вещей от авторов канала «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА», которые сегодня выглядят как минимум нелепо.

Гнутые дверцы и радиусные шкафы когда-то были символом «дорого-богато». Сейчас этот пластиковый футуризм вызывает только один вопрос: зачем? Мало того что они «съедают» полезное пространство, так еще и выглядят как привет из мебельных салонов 2005-го. Современная норма — это ровные линии и честная геометрия.

Витражи с золотистой раскладкой — это не классика, это имитация роскоши там, где ей не место. В 2026 году, если хочется стекла, мы ставим тонкие алюминиевые рамки с тонировкой или рифленым стеклом. Это дает глубину, а не деревенский шик.

Кухня — это место для готовки, а не декорация к историческому фильму. Все эти резные заборчики (балюстрады) на полках — это главные пылесборники в доме. Убираем всё лишнее, стремимся к чистому монолиту до потолка.

Если над вашей головой нависает многоуровневая «волна» из гипсокартона, да еще и с синей подсветкой — сочувствую. Это визуальный мусор, который крадет высоту потолка. Ровный белый матовый потолок — лучшее, что придумало человечество.

Стеклянный фартук с гигантскими лаймами или видом на ночной Нью-Йорк — это главный маркер дешевого ремонта. Это не добавляет объема, это создает визуальный хаос. Сегодня в моде фактуры: камень, дерево, однотонная керамика. Фартук должен быть фоном, а не картиной в галерее.

Хромированная труба от пола до потолка с нанизанными корзинками для фруктов — это уже даже не вчерашний день, а позавчерашний. Хотите стойку? Сделайте ее продолжением столешницы (полуостров). Это и выглядит солидно, и реально удобно.

Натяжной зеркальный потолок, в котором отражается ваш недоеденный суп — это плохая идея. Глянец на кухне только множит бардак. Переходите на матовые текстуры или мягкий сатин. Они выглядят благородно и не заставляют вас носиться с тряпкой.

Также «ГлагоL» обращал внимание еще на два ключевых аспекта обустройства дома. Первый — функциональный: например, для долговечности мойки критически важны толщина стали и правильный сифон. Второй — эстетический: стиль интерьеру придают не кричащие тона, а приглушенные сложные цвета, ровные матовые поверхности и безупречно смонтированные плинтусы.