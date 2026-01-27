Где лучше поставить Wi-Fi роутер, чтобы не было помех и опасности

Wi-Fi роутер есть почти в каждом доме, но его работа сильно зависит от окружающих предметов. Многие ставят устройство неправильно и не учитывают, что мешает сигналу и безопасной работе, пишет автор канала «Блог системного администратора».

На частоте 2,4 ГГц роутеры подвержены помехам от микроволновок, Bluetooth-устройств, радионянь, камер, умных девайсов, компьютеров и других приборов. Даже люминесцентные лампы и электродвигатели (холодильник, стиральная машина) создают шум. Частота 5 ГГц менее чувствительна к помехам, но сигнал теряется быстрее через препятствия.

Любой крупный предмет ослабляет сигнал. За шкафом, низко у дивана, рядом с зеркалом или массивным аквариумом качество связи падает. Крупные растения, книги, стены тоже снижают сигнал. Лучше ставить роутер повыше и по центру помещения, при необходимости использовать несколько роутеров или репитеров.

Легковоспламеняющиеся вещи (бумага, ткань, одежда) и источники влаги (аквариумы, увлажнители, вазы) рядом с устройством опасны из-за перегрева и риска короткого замыкания. Электронные ключи, банковские карты, NFC-метки тоже лучше держать подальше, чтобы не пострадали от излучения.

Ставьте роутер максимально высоко в середине помещения, расставляйте антенны и проверяйте сигнал с помощью приложений. В больших квартирах или домах может потребоваться несколько устройств для равномерного покрытия.

Для стабильной работы техники нужна не только перезагрузка раз в неделю, но и грамотная настройка Wi-Fi: разделение частот и выбор правильного места для роутера.