Секреты клинеров: как навсегда избавиться от страха чистки духовки

Чистка духовки долгое время была для автора канала «Она знает» самым неприятным делом на кухне. Жир, нагар и пригоревшие капли копились неделями, потому что уборку постоянно откладывали на потом. Каждый взгляд внутрь заканчивался мыслью «позже», а позже приходило чувство неловкости — и перед собой, и перед гостями. Магазинные средства либо не давали результата, либо требовали долгого и утомительного трения, от которого страдали и нервы, и маникюр. В какой-то момент казалось, что заменить духовку проще, чем отмыть ее. Ситуация изменилась после того, как были изучены приемы профессиональных клинеров.

Оказалось, что ключ не в усилиях, а в правильном подходе. В первую очередь важно обращать внимание на состав средств. Лучше всего работают щелочные формулы, именно они эффективно растворяют жир и застарелый нагар. Гели, пены и пасты удобнее всего, потому что они не стекают со стенок и дольше остаются на поверхности. При этом средство нельзя сразу смывать — ему нужно время, иногда до двух часов, иначе результата не будет.

Отдельным открытием стал совет не разогревать духовку перед чисткой. Многие делают это по привычке, но профессионалы считают такой подход бесполезным и даже опасным. Средство нужно наносить на холодную или слегка теплую поверхность, тогда оно работает правильно и без вреда для здоровья.

Еще одним важным инструментом стал скребок. Раньше к нему относились с опаской из-за риска поцарапать эмаль, но при аккуратном использовании он оказался очень эффективным. После размягчения загрязнений металлическое лезвие легко снимает нагар, не повреждая поверхность, если держать его под правильным углом.

Народные методы автор использует скорее для профилактики. Для серьезных загрязнений они подходят плохо, но пар от лимонной кислоты или уксуса помогает освежить духовку и убрать легкие жирные подтеки.

Чтобы плита не пачкалась во время готовки, советовали перед началом посыпать ее поверхность тонким слоем соли, которая станет барьером от брызг и нагара. Для борьбы со сложными загрязнениями «ГлагоL» предлагал смесь из нашатырного спирта, перекиси водорода и глицерина в равных пропорциях, которую нужно нанести на поверхность, а затем смыть водой.