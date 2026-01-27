Что нужно знать о породе йорк

Не позволяйте этим милым бантикам себя обмануть. Внутри каждого йорка живет настоящий терьер — отважный, азартный и временами чересчур самоуверенный. Мало кто помнит, но в XIX веке эти ребята работали не на диванах, а в суровых шахтах Северной Англии, где беспощадно истребляли крыс. Гены охотника никуда не делись: современный йорк с тем же азартом будет гонять соседского кота или пытаться «достать» хомяка из клетки, уточняют авторы канала «Питомцы Mail.ru».

Йорки обожают движение. Если вы думаете, что их удел — сидеть в переноске, вы ошибаетесь. Они с восторгом бегают, обожают долгие прогулки и всегда готовы к приключениям. Да, они могут быть ласковыми, но только когда сами этого захотят. Чаще всего йорку некогда нежничать — ему нужно проверить, что происходит в соседней комнате и не пролетел ли за окном подозрительный голубь.

Они умные, но упрямые. Если не заняться воспитанием с первых месяцев, этот «малыш» быстро объяснит вам, кто в доме настоящий хозяин. Йорки любят комментировать лаем каждый шорох за дверью. Это лечится только дрессировкой, а не покупкой новой игрушки.

Здоровье — слабое место. К сожалению, порода склонна к проблемам с зубами и суставами. Особенно берегите «миников» (весом до 2 кг) — они очень хрупкие и болеют чаще своих стандартных собратьев. Шерсть йорка по структуре похожа на человеческий волос. Она почти не линяет, но если вы не готовы расчесывать собаку каждые пару дней и регулярно возить к грумеру, она быстро превратится в один большой колтун.

