Ветеринар объяснил, как отличить линьку у питомцев от болезни кожи

Характер выпадения волос и состояние кожи питомца помогут отличить линьку от заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, при линьке шерсть животных выпадает равномерно, без залысин и воспалений на коже. Однако покраснения, корочки или участки полного облысения могут говорить о развитии дерматологических заболеваний, предупредил эксперт. В этом случае он призвал обратиться к ветеринару.

Дмитриев добавил, что болезни кожи могут развиваться по разным причинам, в том числе из-за паразитарных и грибковых инфекций, аллергических реакций и наследственных предрасположенностей.

«У отдельных пород, например у шпицев, встречается алопеция — частичная потеря шерсти, не связанная с условиями содержания или питанием. Важно своевременно замечать такие изменения и обращаться к специалисту, поскольку подобные болезни редко представляют угрозу для жизни, но значительно снижают ее качество», — заключил он.

Старший ветеринарный врач-дерматолог Vetcity Clinic Арина Искендерова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой многие собаки испытывают дискомфорт во время или после прогулок. Есть несколько способов избежать негативных последствий от контакта лап с реагентами, щебнем и другими раздражающими инородными предметами. Один из самых эффективных способов — это обувь для собак.

