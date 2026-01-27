Семь неожиданных способов использовать старые носки в быту

Старые носки чаще всего отправляются в мусорное ведро, хотя на деле это вполне полезный материал для дома, как утверждает Марина Жукова. Благодаря плотной ткани, эластичности и хорошей впитываемости они могут пригодиться в самых разных бытовых ситуациях — от уборки до хранения мелочей.

© ГлагоL

Ткань носков хорошо собирает пыль и влагу, не царапает поверхности и легко принимает нужную форму. Это делает их удобными для повторного использования без дополнительных затрат.

Хлопковые носки подходят для сухой и влажной уборки. Их удобно надевать на руку и протирать мебель, зеркала и технику без разводов. А носок, натянутый на линейку или ручку швабры, помогает убрать пыль за батареями, на верхних полках и вентиляционных решетках.

Разрезанные носки можно надеть на ножки мебели. Это снижает шум при передвижении и защищает напольное покрытие. Можно попробовать сделать ароматизатор для шкафа — просто засыпать соду, добавить несколько капель эфирного масла и положить в нужное место. Также внутрь носка удобно складывать зарядные устройства и наушники, чтобы они не путались и не терялись.

Этот элемент одежды можно превратить в настоящую домашнюю грелку — наполнить его рисом или солью, а затем подогреть. А если заменить это все на ткань или сушеную мяту, получится отличная игрушка для питомцев.

