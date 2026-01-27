Эксперт рассказал, как хранить садовую технику зимой

Тренер по продукту Greenworks Сергей Евпряков предупредил, что правильное хранение дачной садовой техники в зимнее время года помогает ей прослужить как можно дольше. Об этом специалист рассказал в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

Наибольшую опасность таит в себе снег, оставшийся на технике после работ. Он приводит к коррозии и повреждению деталей. В первую очередь снег, влагу, наледь и грязь надо удалять с корпуса и подвижных элементов. После чистки надо протереть агрегат насухо. Что касается аккумуляторов, то их нельзя оставлять на морозе или хранить в разряженном состоянии - это будет способствовать потере заявленной емкости. Аккумуляторы следует изъять из техники и разместить в сухом теплом месте, поддерживая уровень их заряда. Саму технику лучше хранить в закрытом помещении.