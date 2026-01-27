Как часто нужно менять постельное белье

Даже на первый взгляд чистое постельное белье может навредить здоровью, если на его поверхности скопились бактерии, микрочастицы кожи или пылевые клещи. Для того чтобы избежать негативных последствий, важно вовремя менять основные комплектующие. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

Специалист рассказала, что, согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю. Однако в некоторых случаях делать это нужно каждые 2-3 дня.

Частая замена требуется, если кто-либо из жильцов имеет аллергию на пыль или страдает от аллергического ринита. При этом в данном случае раз в несколько месяцев важно обновлять и сами подушки.

По словам терапевта, часто менять постельное белье также необходимо, если в доме есть питомцы. Помимо этого, не стоит пренебрегать этим правилом тем, кто спит без пижамы или привык принимать пищу в кровати.

Врач добавила, что в теплое время года постельное белье стоит менять чаще, поскольку на улице увеличивается количество пыльцы, пыли и других аллергенов, которые попадают в дом через открытое окно.

Профессор клинической микробиологии Университета Лестера (Великобритания) Примроуз Фристоун до этого говорила, что при смене постельного белья многие забывают о необходимости пропылесосить матрас. По словам эксперта, эта ошибка может привести к накоплению пылевых клещей и других аллергенов в текстильных принадлежностях.