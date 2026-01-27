Эксперт поделился секретом идеально белого унитаза

Хозяйки, давайте честно: унитаз — это лицо дома. Можно сколько угодно мыть полы и натирать зеркала, но если в туалете желтые разводы и неприятный запах, впечатление будет испорчено. И тут самое обидное — дорогие средства часто не спасают, о чем напоминает Марина Жукова.

© globallookpress

Хлорка и уксус душат резким запахом, а налет все равно остается. Гели для унитаза стоят недешево, при этом расходуются моментально. А популярные советы вроде «насыпьте лимонку прямо в чашу» не работают, потому что кислота просто растворяется в воде и не успевает подействовать. В итоге — ни чистоты, ни удовольствия.

А решение на самом деле простое и копеечное. Главное — не сама лимонная кислота, а то, как ее использовать. Лучше всего брать не аптечные пакетики по 30–50 граммов, а техническую лимонную кислоту: она стоит в разы дешевле и отлично справляется с налетом. Перед чисткой важно убрать воду из чаши — самый быстрый способ просто резко вылить ведро воды, чтобы кислота работала напрямую по отложениям.

Чтобы средство не стекало, раствор нужно зафиксировать. Для этого подойдет обычная туалетная бумага или ватные диски: их смачивают раствором и прикладывают к желтым местам. Так кислота держится на поверхности и работает гораздо эффективнее.

Сам рецепт элементарный: в 500 мл горячей воды полностью растворяют 100 г лимонной кислоты и добавляют чайную ложку средства для мытья посуды. Бумагу смачивают, прикладывают к проблемным участкам и оставляют примерно на 40 минут. После этого достаточно пройтись ершиком — и унитаз снова выглядит белоснежным.

Помните, что в унитаз никогда нельзя смывать остатки супа и влажные салфетки, если вы хотите, чтобы он служил долго. А для чистоты сантехники в ванной комнате, «ГлагоL» рекомендовал безопасные средства: лимонную кислоту, кальцинированную соду и щавелевую кислоту.