Главная ошибка при выращивании бархатцев

Каждый год можно наблюдать одну и ту же картину: бархатцы аккуратно высажены по одному в лунку, цветут исправно, но выглядят рыхло и неухоженно. Кусты тянутся, боковые побеги слабые, плотной «шапки» не получается. В ход идут объяснения про неудачный сорт или плохие семена, хотя причина совсем в другом, о чем пишет автор канала «Зеленые истории».

© ГлагоL

Главная ошибка при посадке бархатцев — одиночная высадка. Это не те растения, которые рассчитаны на жизнь по одному. Если посадить один куст, он формируется рыхлым, цветение растягивается, а компактной формы не будет никогда.

Чтобы бархатцы сразу росли плотными шариками, в одну лунку высаживают сразу по 3-4 растения, пучком, без промежутков. Не имеет значения, покупная это рассада или выращенная самостоятельно. В таких условиях растения начинают конкурировать, растут не в высоту, а вширь, быстрее закрывают пустоты и формируют собранный, аккуратный куст. Особенно заметен эффект у низкорослых и бордюрных сортов — разница видна уже через пару недель после высадки.

Однако такая посадка возможна не на любой почве. В тяжелой и сырой земле бархатцы будут чахлыми даже при групповой высадке. Если почва бедная, перед посадкой вносят простое комплексное удобрение без излишков. На чистой глине бархатцы растут плохо, на суглинке — только после доработки.

Отдельного внимания требует влажность. Бархатцы не переносят крайностей: при пересыхании кусты вытягиваются и позже зацветают, при избытке влаги корни подгнивают, а растения теряют форму. Самыми критичными считаются первые 7-10 дней после высадки. Чтобы избежать проблем, почву мульчируют соломой или сухой прошлогодней травой. Если мульчи нет, в грунт добавляют песок — это улучшает дренаж и ускоряет рост.

Есть и простой прием, который помогает бархатцам зацвести раньше. После высадки растения обрабатывают вечером, когда ночная температура не опускается ниже +10 °C. Это ускоряет адаптацию после пересадки, кусты быстрее наращивают массу, а цветение начинается раньше.

