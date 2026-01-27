От Египта до Китая: самые удивительные приметы и суеверия о кошках

Испокон веков кошки считались особенными, мистическими существами, окутанными тайнами и загадками. В Древнем Египте эти животные почитались наравне с богами. Считалось, что кошки обладают сверхъестественными способностями и связаны с потусторонним миром. Подробнее о приметах, касающихся кошек, рассказывают авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

© РИА Новости

Среди позитивных примет, согласно одной из самых распространенных, если кот чихнул неподалеку от невесты в день свадьбы, это сулит молодоженам счастливую и долгую семейную жизнь. Кошки издавна занимали важное место в жизни моряков, считалось, что они помогают избежать неудач и роковых стечений обстоятельств. Наличие кошки было желательным и в сухопутном доме моряка, чтобы оберегать его и семью.

Голубоглазые кошки в древности считались настоящими оберегами, способными защитить хозяина от неудач, невзгод и козней завистников. В Китае кошки обычно символизируют достаток и изобилие, однако черных котов на порог пускать не рекомендуется, а трехцветных почитают как символ удачи. В Португалии считалось, что отсутствие домашних животных в доме говорит о жадности его обитателей.

Существуют домашние приметы, связанные с кошками. Например, принято впускать кошку первой в новый или отремонтированный дом, чтобы привлечь достаток и благополучие. Некоторые верят, что домовой будет более благосклонен к новому питомцу, если цвет животного совпадает с цветом волос хозяина. В старину считалось, что приобретенную за деньги кошку нельзя брать в дом, лучше взять ее из приюта, отдав взамен необходимое для содержания. Во время грозы в деревнях кошек убирали из дома, чтобы избежать попадания молнии, сегодня же их просто отправляют в баню или предбанник.

Приметы о кошках зависят и от их окраса. Считается, что черная кошка, перебегающая дорогу слева направо, сулит удачу и прибыль, а справа налево — спугнет благополучие. Держать в доме черного кота или кошку — способ защититься от воров. Есть поверье, что потереть глаз с ячменем черным кошачьим хвостом помогает вылечить ячмень. Трехцветных кошек часто считают символами достатка; их присутствие в доме якобы обеспечивает безбедную жизнь без ссор. Потирание хвостом трехцветной кошки бородавки, по поверьям, помогает избавиться от нее.

Приметы о кошках связывают и с погодой. Считается, что кошка, сворачиваясь калачиком и пряча носик в шерсть, предупреждает о приближении холодов. Если же кошка отворачивается от печки или обогревателя, за которыми раньше любила греться, это тоже предвещает похолодание. Игривое и активное поведение кошки предвещает дождь, причем чем резвее она бегает и прыгает, тем сильнее ожидается ливень. Кошка, развалившаяся на полу животом кверху на солнце, якобы предсказывает потепление.

«ГлагоL» подробно разбирал, почему кошки умнее, чем кажутся: они способны к наблюдению и обучению, например, открывая двери, и тонко подстраиваются под ритм жизни семьи. Но их привязанность нельзя купить — она возникает к тому, кто соответствует их темпераменту, уважает границы и общается через совместные игры, а не только через кормление.