Семь растений, которые выживут при нерегулярном уходе и скудном поливе

В условиях быстрого ритма жизни не всегда есть время на тщательный уход за растениями. К счастью, существуют виды, которые спокойно переносят нехватку внимания и при этом хорошо выглядят. Эти неприхотливые растения подходят даже тем, кто часто забывает о поливе, напоминают авторы канала «Студия ART Story».

Аспидистра — одно из самых выносливых комнатных растений. Хорошо растет в тени и не переносит прямые солнечные лучи. Полив умеренный, с просыханием верхнего слоя почвы. Перелив опасен. Подкормки — раз в месяц весной и летом.

Алоэ — суккулент, способный долго обходиться без воды. Любит яркий свет, но нуждается в притенении летом. Полив редкий, только после полного просыхания грунта. Зимой — минимальный. Частый полив приводит к гниению корней.

Хлорофитум — неприхотливое растение, очищающее воздух. Растет при рассеянном свете и в полутени. Полив регулярный, летом чаще, зимой реже. Плохо переносит длительное пересыхание почвы.

Эуфорбия беложильчатая — суккулент с декоративными листьями и утолщенным стволом. Требует яркого рассеянного света и редкого полива после просыхания грунта. Не переносит переувлажнение. При повреждении выделяет млечный сок, раздражающий кожу.

Замиокулькас — очень выносливый суккулент с подземным клубнем. Полив редкий, только после почти полного просыхания почвы. Хорошо растет в полутени. Частый полив приводит к загниванию корней.

Крассула — суккулент с мясистыми листьями. Предпочитает яркий свет. Полив умеренный, зимой скудный. Не любит тень и переувлажнение. Почва должна быть легкой и хорошо дренированной.

Сансевиерия — одно из самых неприхотливых растений. Переносит любой уровень освещения и редкий полив. Грунт должен полностью просыхать между поливами. Не выносит застоя воды и перелива.

