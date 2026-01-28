Кинолог рассказал, когда можно подключить альтернативную медицину питомцам

Массаж и лечебная физкультура полезны не только для людей, но и для собак, поскольку они могут стать отличным дополнением к основному лечению и значительно улучшить общее состояние здоровья питомца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Альтернативная медицина – это методы лечения, которые не имеют достаточных научных доказательств своей эффективности. Но здесь важно четко различать нюансы: есть процедуры, которые изначально рассматриваются как допустимые вспомогательные, а есть лженаучные. Например, массаж. Он применяется не только в альтернативной, но и в традиционной ветеринарии. Массаж действительно может улучшить состояние и качество жизни, но полностью заменить лекарство не может», – сказал Голубев.

Он отметил, что это подойдет собакам с хроническими болями, например, при артрите, неврологических заболеваниях, в период восстановления после травм или просто для расслабления питомца.

«Может проводиться специалистом, но легкие техники поглаживания можно использовать и в домашних условиях. Также подойдет лечебная физкультура – она полезна не только для людей, но и для собак. Но опять-таки может быть только дополнением к основному лечению. Может включать водную беговую дорожку и различные упражнения. Она подойдет собакам с лишним весом, при восстановлении после травм. Водные процедуры также могут снижать нагрузку на суставы», – пояснил Голубев.

Кинолог также отметил, что фитотерапию и БАД может назначить только ветеринар, самостоятельное использование некоторых трав и добавок недопустимо и может привести к летальному исходу.