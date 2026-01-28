Кинолог посоветовал разнообразить зимние прогулки с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал владельцам собак делать зимние прогулки короткими, но интенсивными, чтобы помочь питомцам компенсировать сокращение физической нагрузки и избежать набора веса.

В ряду таких активностей могут быть совместные подъёмы и спуски по пологой заснеженной горке или преодоление сугробов, что особенно полезно для тренировки мышц крупных пород. При этом лучше проводить такие игры на огороженной территории без поводка, отметил кинолог в разговоре с РИАМО.

Для умственной нагрузки Голубев советует организовать игру, где собака ищет лакомство, спрятанное в снегу или внутри небольшого снеговика.

Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков предупредил, что для животных наиболее опасной является погода, когда на улице от 0 до -5 °C с ветром и мокрым снегом.