Как защитить технику зимой от поломок

Зима — сложный период для электросетей и бытовой техники. О том, как снизить риски в это время года, рассказал директор по продукту Ippon Александр Никитин. Перепады температур, высокая нагрузка на сеть и перебои с электричеством могут привести к поломкам, особенно в холодных регионах.

Главная опасность в морозы — резкая смена температуры и образование конденсата. Если вы занесли технику с улицы или из холодного помещения, не стоит сразу включать её в розетку. Устройство должно постепенно согреться.

Влажность на платах и разъемах может привести к коротким замыканиям, ложным срабатываниям защиты и ускоренной коррозии контактных групп. Дайте им прогреться до рабочей температуры и, только убедившись, что на корпусе и внутри отсеков нет запотевания, можно начинать пользоваться техникой.

В холодное время года также возрастает нагрузка на электросеть. При низких температурах устройствам требуется больше энергии для запуска, а напряжение в сети может «проседать». Поэтому желательно не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно если электроснабжение нестабильно.

Жителям северных регионов стоит уделить особое внимание защите от скачков напряжения и кратковременных отключений. Даже короткий сбой может привести к остановке техники или потере данных. Для важного оборудования эксперт советует использовать источники бесперебойного питания (ИБП).