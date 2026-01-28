Эксперт объяснил, как активированный уголь помогает очистить воздух в квартире

Активированный уголь поможет очистить воздух в квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Регионхимснаб Владимир Угрюмов.

«Уголь обладает уникальными адсорбционными свойствами, что объясняется его высокой пористостью и колоссальной площадью поверхности. Но таким он становится не сразу, а только в ходе специальной обработки — активации», — заявил эксперт.

По его словам, если посмотреть на кусочек активированного угля под микроскопом, он будет напоминать бесконечный лабиринт из пор. Угрюмов заявил, что именно в этих ловушках и застревают молекулы вредных газов, которые создают неприятные запахи.

Эксперт отметил, что для разных задач используются разные виды угля — например, минеральный или кокосовый. Однако, как утверждает Угрюмов, «сырой» материал работает недостаточно эффективно для улавливания сложных химических соединений.

«Для повышения адсорбционных свойств уголь предварительно пропитывают специальными веществами, чтобы лучше улавливать молекулы газа. Так, например, для очистки воздуха мы производим каменный и кокосовый уголь», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что фильтры с активированным углем универсальны и могут использоваться в различных домашних целях.

«Они доступны для очистителей воздуха, систем фильтрации воды, вытяжек. Главный их бонус — они абсолютно безопасны, не выделяют аллергенов и не имеют побочные эффектов. Именно поэтому фильтры с углем подходят для семей с детьми и питомцами», — объяснил Угрюмов.

Эксперт отметил, что максимальный эффект достигается в замкнутых пространствах: шкафах, ванной комнате, холодильнике, зоне рядом с кошачьим лотком, салоне автомобиля.

«Выбирая фильтр для дома, важно понимать нюансы. Основная проблема рынка сегодня — желание сэкономить на «начинке». Часто используется обычный, неимпрегнированный уголь — по сути, простой углерод с несовершенной структурой. Он стоит дешевле активированного, но и работает совершенно иначе», — заявил Угрюмов.

Он объяснил, что абсорбирующие свойства дешевого угля заканчиваются очень быстро. По его словам, если качественный фильтр служит долго, то дешевый аналог требует замены каждые 3–6 месяцев.

«Зачастую оперативной замены не происходит, из-за чего качество очистки падает до нуля, и страдает в первую очередь здоровье людей и экология», — предостерег эксперт.

Угрюмов посоветовал внимательно изучать состав фильтров в очистителях воздуха и кухонных вытяжках. Он подчеркнул, что наличие качественного активированного угля — маркер того, что устройство действительно будет очищать воздух, а не просто гонять пыль по квартире.