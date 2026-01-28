Дизайнер рассказал, как хранить больше вещей в маленьком пространстве

Перед планировкой гардеробной системы необходимо провести инвентаризацию. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента дизайна ассортимента сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина.

«Перед тем, как планировать гардеробную систему, необходимо провести «инвентаризацию», чтобы четко понять, что и где будет хранить каждый член семьи. От этого будет зависеть внутреннее наполнение мебели. Модульные системы позволят спроектировать гардеробную под запрос каждого проживающего в квартире», — заявила эксперт.

Солдаткина рекомендовала разделить вещи по категориям: длинная одежда (платья, пальто), короткая (рубашки, блузки, пиджаки, футболки), трикотаж (свитеры, джемперы), белье и аксессуары, обувь, сезонные предметы (лыжи, чемоданы). По ее словам, также важно понять, сколько вещей нужно будет повесить, а сколько — сложить.

Дизайнер рассказала, что в небольшом пространстве нужно использовать высоту.

«Антресоли — идеальное решение для хранения сезонных, редко используемых или громоздких вещей. Они добавят дополнительный объем, не захламляя жилое пространство. Особенно удобно хранить вещи в вакуумных пакетах, которые экономят до 70–80% пространства, а также в прочных кофрах или коробках», — отметила Солдаткина.

Если в комнатах все пространство уже занято, эксперт предложила присмотреться к прихожей.