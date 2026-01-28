Как грамотно разместить одежду и обувь в квартире

Для того, чтобы грамотно разместить одежду и обувь в квартире, нужно поставить гардеробную систему под потолок. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента дизайна ассортимента сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина.

«В условиях дефицита квадратных метров главным союзником становится высота. Идеальное решение — гардеробная система, выстроенная под самый потолок. В антресольных модулях можно разместить большое количество вещей, которыми вы пользуетесь нечасто, а прочные каркасные конструкции позволят безопасно поднять зону хранения наверх, используя пространство, которое обычно пустует», — заявила эксперт.

Дизайнер посоветовала использовать штанги для блузок, пиджаков и рубашек. По ее мнению, свитеры, джемперы и деликатный трикотаж лучше хранить сложенными на полках или в ящиках. Как отметила Солдаткина, для экономии места идеально подходит метод вертикального хранения, а вместо классических ящиков — выдвижные металлические сетчатые корзины, которые обеспечивают отличную вентиляцию, что помогает вещам сохранять свежесть и форму.

Для хранения обуви, по словам дизайнера, есть два варианта. Тем, кто хочет открытое хранение на нижнем ярусе гардеробной системы, Солдаткина рекомендовала сделать специальные наклонные полки. В ином случае эксперт посоветовала использовать закрытые органайзеры-боксы.

По ее словам, украшения и бижутерию стоит хранить в компактных органайзерах: на вращающихся подставках или в небольших футлярах с отделениями для ценных изделий.

«Для аксессуаров, которыми вы пользуетесь постоянно, подойдет выкатная полка с невысокими бортиками, установленная на удобном уровне. На ней можно компактно и аккуратно разложить украшения по типам. Это не только спасет от спутанных цепочек, но и превратит аксессуары в элемент декора», — посоветовала Солдаткина.

Шляпы и береты она предложила хранить на полках или в специальных коробках. Для лучшей сохранности формы фетровых и соломенных шляп эксперт рекомендовала использовать специальные подставки. А тонкие летние парео и платки дизайнер посоветовала сложить в органайзер для белья.