Дизайнер назвал удобные решения для хранения вещей

Модульная система в квартире позволяет удобно хранить вещи. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента дизайна ассортимента сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина.

«Идеальным решением для хранения вещей будет модульная система, которую можно спроектировать под конкретные нужды. При ее выборе стоит обращать внимание на то, чтобы каркас был прочным, а полки — устойчивыми и способными выдерживать значительный вес без деформации. Но чтобы выбрать все правильно, нужно проанализировать свой гардероб и скомбинировать необходимые модули и аксессуары для создания индивидуальной конфигурации», — заявила эксперт.

Она обратила внимание, что П-образные каркасные модули рационально делят пространство: в одной половине можно разместить длинную одежду, а в другой — организовать зону для коротких вещей, используя площадь под штангой для выдвижных ящиков под белье или аксессуары.

«Для хранения обуви на нижнем ярусе подойдут специальные наклонные полки из металла, обеспечивающие удобный обзор каждой пары. Если хранение обуви в гардеробе не планируется, то на самом нижнем уровне можно установить выкатную полку. Это практичное решение для легкого доступа к вещам, так как смонтировать выдвижной ящик внизу обычно сложно из-за расположения петель», — рекомендовала Солдаткина.

Тем, чьи потребности часто меняются, она посоветовала выбирать гардеробные системы с фурнитурой быстрого монтажа. Как отметила дизайнер, это позволит оперативно перенастроить внутреннее наполнение — переставить полки или добавить новые элементы без повреждения конструкции.

По мнению эксперта, порядок также помогают поддерживать умные аксессуары.