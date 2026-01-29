Как эмоции в голосе человека влияют на собак

Эмоционально окрашенный голос человека оказывает вполне измеримое влияние на равновесие собаки и устойчивость ее позы, показало небольшое исследование.

Способность стабилизировать корпус лежит в основе умения стоять, ходить и выполнять другие действия без падений — как у людей, так и у животных. Для поддержания равновесия наши мышцы опираются не только на зрительные сигналы, но и на проприоцепцию — ощущение положения собственного тела в пространстве. Исследования на людях показывают, что внешние звуки также могут влиять на устойчивость: высокие частоты чаще нарушают равновесие, а белый шум — наоборот, способствует его стабилизации.

Однако до сих пор почти не изучалось, как звук влияет на постуральную устойчивость (способность удерживать равновесие и стабильное положение тела) у животных. В Венском университете ветеринарной медицины провели серию экспериментов, с результатами которых можно ознакомиться на страницах PLOS One.

В них участвовали 23 домашние собаки. Они стояли на регистрирующей давление платформе, которая фиксировала микродвижения по пяти параметрам, связанным с поддержанием баланса, и слушали записи злых и радостных человеческих голосов.

Опыты показали, что по сравнению с тишиной прослушивание голоса, как сердитого, так и дружелюбного, влияет только на один параметр: площадь опоры — диапазон колебаний центра давления собаки. Повышенные значения площади опоры указывают на дестабилизацию: тело совершает более широкие движения, чтобы удержать равновесие.

Четыре других параметра устойчивости не показали систематической связи ни с сердитыми, ни с радостными голосами. При анализе индивидуальных реакций всех собак выяснилось, что они значительно различаются. Радостные голоса вызывают дестабилизацию у 57% собак и — что неожиданно — стабилизацию, или «замирание», у 43%. В то же время сердитые голоса приводят к наиболее выраженной дестабилизации у 30% собак, хотя у 70% животных значимых изменений в устойчивости не наблюдалось.

Очевидно, что радостные и сердитые человеческие голоса могут вызывать эмоциональное возбуждение, которое способно как стабилизировать, так и нарушать равновесие. Дальнейшие исследования могли бы улучшить понимание этого феномена — например, изучив роль предыдущего опыта собаки в ее индивидуальной реакции. Авторы предложили несколько объяснений замираний собак, среди которых сами они наиболее убедительным считают подготовку к движению в ответ на зов хозяина.