Опровергнут миф об экономической выгоде выращивания огурцов в квартире

Вырастить огурцы и помидоры в условиях обычной квартиры возможно, но к этому занятию стоит относиться скорее как к хобби, а не как к способу сэкономить на продуктах. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

По ее словам, современные гибриды и карликовые сорта хорошо адаптированы к подоконникам и балконам, однако для стабильного урожая им требуется подсветка, правильный режим полива, подкормки и контроль температуры. Все это автоматически означает дополнительные затраты — на фитолампы, электроэнергию, грунт, удобрения и сами семена.

«Если сравнивать домашнее выращивание с покупкой овощей в магазине, экономической выгоды в большинстве случаев не получается. Себестоимость одного килограмма "квартирных" огурцов или томатов, особенно зимой, нередко оказывается выше магазинной цены, даже если брать качественные продукты. Кроме того, урожайность в ограниченном пространстве сильно уступает тепличной или промышленной, а ошибки в уходе могут свести результат к минимуму», — объяснила эксперт.

При этом у домашнего огорода есть нематериальные плюсы, которые часто и становятся главным мотивом. Это уверенность в отсутствии химии, возможность контролировать весь процесс от семени до плода, свежесть и вкус, а также сам терапевтический эффект ухода за растениями.