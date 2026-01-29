Шесть вариантов соли для ванны

Долгая ванна после тяжёлой недели — не каприз, а реальный способ справиться с накопившимся стрессом и помочь уставшему телу расслабиться. Сделать процедуру можно полезнее, если добавить в воду немного соли — она поможет снять напряжение с мышц и насладиться приятным ароматом. Собрали 6 вариантов для домашних релакс-сеансов.

© Super.ru

Комплекс для ванны Energy Boost, For Me

Буквально коктейль для ванн: набор состоит из классической соли и скипидарного концентрата. Сначала в воду нужно добавить соль — она снимет боль в мышцах и расслабит, затем — жидкость из флакона. В нём смешаны экстракты пихты и зелёного чая с добавлением масла жожоба. Вместе они улучшают кровообращение, успокаивают, смягчают и увлажняют кожу. Ощущение после процедуры такое, будто вы только что вышли из бани.

Соль для ванны «Вербена & Зелёный чай», Windsor’s Soap

Претендент на должность главного экспоната ванной комнаты: соль упакована в стеклянную банку на манер винтажной аптечной склянки. Ключевые героини состава — соль Мёртвого моря, гималайская и эпсомская, которые дополняют расслабляющие свойства друг друга. Ароматическая композиция, напротив, получилась бодрящей за счёт смеси из терпкой цитрусовой вербены и освежающего зелёного чая.

Соль для ванны Ines, Flame Moscow

У соли сложносочиненная ароматическая композиция. Она раскрывается жасмином, зелёным чаем, пряными травами и цитрусом на подложке из тёплого сандала и мускуса. В упаковке — соль двух видов из Северного и Средиземного морей, которые работают в дуэте и отвечают за максимальное расслабление. Перед купанием лучше растворить средство в небольшом количестве горячей воды, а потом уже наполнить ванну до конца водой комфортной температуры.

Магниево‑сульфатная соль для ванны, Synergetic

То, что нужно после долгих прогулок или тренировок. Магний в составе быстро снимает напряжение и спазмы, поэтому на утро после такой ванны тело не будет отзываться болью на попытки встать с кровати. Бисаболол успокаивает, снимает покраснения и даёт накопительный эффект — с ним кожа постепенно становится более эластичной и упругой.

Соль для ванн «Лаванда», Levrana

Лавандовая соль подойдёт для дней, когда нужно смыть с себя тяжёлые моменты и лечь в постель с лёгкой головой. Внутри всё просто: соль, цветки лаванды и эфирное масло. Соль хорошо растворяется в тёплой воде, запах быстро заполняет пространство и не оставляет шанса тревоге. Закончить ванну лучше принятием прохладного душа, чтобы стимулировать кровообращение.

Ароматная расслабляющая соль для ванны Meriggiare, myTAUI

Экземпляр на случай, когда мысли об отпуске где-нибудь в Италии становятся совсем невыносимыми. Берёте соль с ароматом розового грейпфрута и ревеня, добавляете в воду — и можно на полчаса забыть о реальности за дверью ванной. В составе есть глина, которая даёт дополнительный эффект очищения и хорошо смягчает кожу.