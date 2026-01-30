Почему опасно оставлять собаку без «прописки»

В 2025 году 519 жителей Подмосковья были привлечены к административной ответственности за отсутствие регистрации своих собак. Обязательный учет питомцев был введен в регионе еще в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

© Вести Подмосковья

Если нарушение выявлено впервые, то владелец собаки получает только административное предупреждение. Если через какое-то время домашнее животное так и не было легализовано, то следует наказание рублем. Всего в прошлом году было составлено 519 протоколов, выписано 452 предупреждения и 67 штрафов на общую сумму 108 тысяч рублей.

Жители Подмосковья обязаны регистрировать собак с 2023 года. Это касается всех питомцев в возрасте старше трех месяцев. После приобретения собаки ее надо поставить на учет в течение двух недель в ветеринарном пункте. С собой необходимо приносить паспорт и ветеринарные документы на животное. Штрафы за нарушение составляют от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.