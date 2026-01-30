Как помочь комнатным растениям пережить зиму

Зимой нашим зеленым друзьям приходится несладко. Я часто замечаю, как даже стойкие фикусы или традесканции начинают «грустить»: листья тускнеют, кончики сохнут, а новые побеги растут тонкими и слабыми. Виной всему — иссушающий воздух от батарей, вечные сумерки и коварные сквозняки. Но вернуть им бодрость совсем не сложно, если знать пару моих любимых хитростей.

© РИА Новости

Главные враги — сухость и жара. Я обычно проверяю состояние так: просто провожу рукой по листьям с утра. Если они на ощупь шершавые — значит, пора действовать. Самый верный способ — поставить рядом увлажнитель или расставить красивые емкости с водой. Я еще люблю опрыскивать их мелкой водяной пылью именно снизу вверх (так влага лучше усваивается), но беру только теплую воду. И не забывайте протирать листья влажной салфеткой — так они начинают буквально «дышать» полной грудью, канал «7 дач».

Вторая беда — темнота. Если видите, что растение вытягивается и бледнеет, оно просто просит света. Меня выручает фитолампа: ставлю ее в полуметре над горшками и включаю на 12-14 часов. Поверьте, уже через неделю вы увидите, как растения приободрятся.

И еще пара важных моментов. Старайтесь держать горшки подальше от горячих радиаторов и берегите их, когда открываете окно на проветривание. С поливом зимой я осторожничаю: всегда проверяю почву пальцем — сверху может быть сухо, а внутри еще «болото». А чтобы поддержать их силы, раз в месяц добавляю в воду капельку янтарной кислоты — это отличный мягкий допинг.

Итог прост: немного больше света, капля внимания к влажности и аккуратный полив. При такой заботе ваши джунгли останутся яркими и здоровыми даже в самую хмурую зиму.

