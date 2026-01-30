Названа скрытая опасность губок для мытья посуды
Пищевой технолог Монтсе Мелендес призвала тщательно ухаживать за губками для мытья посуды. Ее слова передает издание El Confidencial.
По словам Мелендес, скрытая опасность губок состоит в том, что они ежедневно контактируют с остатками пищи, жиром и влагой, поэтому на них быстро размножаются различные патогены. Чтобы этого избежать, необходимо дезинфицировать их один раз в неделю, подчеркнула специалистка.
Для этого недостаточно ополаскивания и отжимания, уточнила она. Эффективными методами дезинфекции технолог назвала нагревание влажной губки в микроволновке в течение одной минуты, кипячение на протяжении пяти минут и использование дезинфицирующего раствора. Менять губку на новую нужно каждые две-четыре недели в зависимости от частоты использования и материала, дополнила Мелендес.
Этот срок следует сократить, если на губке появились стойкие загрязнения или если она приобрела неприятный запах, утверждает эксперт. Хранить губку необходимо в сухом и хорошо проветриваемом месте, заключила она.
Ранее гастроэнтеролог Сурабх Сети рассказал об опасных предметах на кухне. Он утверждает, что из-за поцарапанных антипригарных сковородок может возникнуть рак.