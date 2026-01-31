Специалист рассказал, что нельзя хранить в холодильнике рядом с продуктами

Хранение лекарственных препаратов в одном холодильнике с продуктами питания является нарушением базовых правил безопасности и фармацевтического хранения, даже если это предусмотрено инструкцией к препарату, рассказала в беседе с RT Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ.

Она предупредила, что лекарства, особенно в жидкой форме (сиропы, растворы, ампулы) или в повреждённой упаковке, могут стать источником химической контаминации.

«Активные и вспомогательные вещества способны мигрировать в воздушной среде холодильника и оседать на упаковках продуктов, что создаёт непредсказуемый риск для потребителя», — добавила эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, лекарственные средства требуют строгого соблюдения не только температуры, но и влажности, защиты от света.

«Соседство с пищевыми продуктами, особенно имеющими сильный запах (копчёности, специи, цитрусовые) или высокую влажность (овощи, готовые блюда), может привести к впитыванию посторонних запахов и влаги, нестабильности действующих веществ, преждевременной порче препарата (например, расслаиванию суспензий)», — предупредила собеседница RT.

Также, как добавила Кузнецова, нахождение лекарств рядом с едой многократно повышает риск опасной ошибки, особенно для детей, пожилых людей или лиц с когнитивными нарушениями.

Она посоветовала выделить в холодильнике отдельную, чётко обозначенную полку или герметичный пластиковый контейнер с крышкой исключительно для лекарств.

«Никогда не храните препараты в дверце холодильника, где температура нестабильна из-за частого открывания. Размещайте их в основной зоне, на верхней или средней полке. Все препараты должны храниться в оригинальной, плотно закрытой упаковке с сохранившейся инструкцией», — заключила эксперт.

