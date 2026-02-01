Самые популярные породы кошек в России и их настоящий характер

В России котики — это база. По статистике «Ингосстраха», кошки живут в каждой второй семье, оставляя собак далеко позади в рейтинге популярности. Но если раньше в квартирах чаще всего мелькал классический «дворянин», то сегодня россияне все чаще ищут в питомце конкретный характер и внешность, рассказывают авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Лидером симпатий стабильно остается шотландская вислоухая. Люди влюбляются в эти «совиные» глаза и прижатые ушки, но часто забывают о подвохе. Та самая мутация, что сделала их милыми, нередко бьет по суставам, так что шотландец — это не просто украшение дивана, а кот, требующий вдумчивого ухода.

Следом идут сиамцы. Это вариант для тех, кому дома не хватает собеседника. Сиамская кошка не будет молча ждать вас с работы — она выскажет все, что думает о пустой миске и долгом отсутствии. Рядом с ними в топах держатся британцы — полная противоположность. Плюшевые, невозмутимые и слегка высокомерные. Идеальный выбор для тех, кто ценит личное пространство и свое, и кошачье.

Для любителей гигантомании есть мейн-куны. Это уже почти не кошка, а маленький домашний рысь-компаньон. Они добрые, но их габариты требуют либо отдельной комнаты, либо очень крепких полок. А вот со сфинксами все иначе: несмотря на инопланетный вид, это самые «теплые» и контактные существа. Правда, вместо чесания пуходеркой их приходится регулярно мыть, а зимой — наряжать в свитера.

В моду возвращаются и «наши» породы — статная русская голубая для ценителей тишины и мощная сибирская, которой не страшны ни сквозняки, ни суровая жизнь в загородном доме. Постепенно подтягивается и экзотика вроде бенгалов: если вам мало драйва, этот «леопард» на батарейках быстро наведет в квартире свои порядки.

Но самое приятное в этой статистике другое. Несмотря на моду, почти половина кошек в стране попадает в дома «по любви» — из приютов, с улицы или по объявлению «отдам в добрые руки». Потому что в конечном итоге мы выбираем не породу, а того, кто будет встречать нас у двери и громче всех мурчать под ухом.

Преданность кошки — это не только про чувства, но и про ум. «ГлагоL» отмечал, что такие породы, как норвежская лесная или бенгалец, формируют глубочайшую связь. А ее основой служит кошачий интеллект: они создают свой «язык» для общения с вами, чутко реагируют на изменения в голосе и запоминают, во сколько вы обычно приходите с работы.