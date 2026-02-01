Пять роскошных комнатных растений для ленивых и занятых

Если вы думаете, что комнатные цветы — это только для фанатов с лейками наперевес, спешим вас обрадовать. Есть растения, которые выглядят «дорого», а ухода просят меньше, чем кактус. Вот топ от Яны Михалевой для тех, кто хочет превратить бетонные джунгли в настоящие, но не готов тратить на это все выходные.

© ГлагоL

Замиокулькас (долларовое дерево) — настоящий спартанец. Идеален для тех, кто вспоминает о поливе раз в месяц. Его глянцевые ветки выглядят так, будто их натерли воском, и отлично вписываются в лофт или минимализм. Спокойно живет в темном углу и не обижается на сухой воздух от батарей. Не заливайте его — это единственное, что может его погубить.

Фикус Бенджамина — классика, которая не выходит из моды. Выглядит как маленькое изящное дерево. Если хотите быстро озеленить пустой угол — берите его. Любит свет, но не прямые лучи. Не двигайте его без нужды — от стресса или сквозняка этот «парень» может демонстративно сбросить все листья. Но не пугайтесь, они быстро отрастут на новом месте.

Хлорофитум — тот самый «фонтан» из листьев, который мы помним по школьным классам. Только сейчас его принято сажать в стильные подвесные кашпо. Это мощный природный фильтр, он вытягивает из воздуха всякую гадость лучше любого очистителя. Если забыли полить — он просто побледнеет. Полили — снова стал ярко-зеленым. Очень понятное растение.

Спатифиллум («Женское счастье»). Подойдет, если хочется цветов, но нет желания возиться с капризными орхидеями. Цветет изящными белыми «парусами» даже в полутени, отлично увлажняет воздух. Когда он хочет пить, он смешно «вешает уши» (листья). Сразу понятно: пора нести лейку.

Драцена — мини-пальма для вашего интерьера. Если у вас в комнате много места, драцена визуально «вытянет» потолки за счет своей формы. Поливать редко, опрыскивать иногда, она это обожает. Шикарно смотрится в больших напольных горшках в гостиной или офисе.

Можно бесконечно спасать фиалки и орхидеи от зимнего увядания, как советовал «ГлагоL»: протирать листья, увлажнять воздух и досвечивать. Но есть путь проще — сменить «звезд» на неприхотливых дублеров. Например, вместо капризной кампанулы, сбрасывающей цветы, завести цветущий месяцами стрептокарпус.