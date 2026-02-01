Почему не стоит покупать котенка младше трех месяцев

До этого момента животное должно находиться с матерью и приобретать необходимые навыки.

В противном случае этим придётся заниматься хозяину, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Галина Монахова.

«Объясню, почему котят не надо забирать маленькими. Большинство покупателей, когда они берут котёнка, памятуя о советских временах, когда они подбирали котёночка во дворе, думают, что его надо взять маленьким, это совершенно не так. Если вы хотите, чтобы особенности породы, которую вы приобретаете, были полностью проявлены, надо, чтобы мать всему научила котёнка. Поэтому мы берём котика в три или три с половиной месяца — самое раннее. Если мы берём котёнка возрастом полтора месяца, то все функции матери должны выполнять мы. Если вы умеете воспитывать котят, а я уверена, что не умеете, вы получите котёнка, который лазит по шторам, точит когти там, где вам не нужно, и ходит мимо лотка».

