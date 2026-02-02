Липкий след после ценника? Три способа удалить его с пластика и стекла

Следы от скотча на пластике и стекле — мелочь, которая способна испортить впечатление даже от новой вещи. Ценники, наклейки и липкая лента часто оставляют после себя клейкий налет, к которому моментально липнет пыль. Поверхность выглядит неопрятно, а тереть ее чем попало — риск испортить навсегда, уверяет автор канала «Сделай сам — своими руками».

© ГлагоL

Почему так происходит? Клей цепляется за гладкую поверхность намертво, и при рывке основа ленты отрывается, а липкий слой остается на месте. Это бесит, но решаемо.

Спирт, бензин или ацетон — это быстро. Но с ними нужно держать ухо востро. Прежде чем лить средство на самое видное место, проверьте реакцию на каком-нибудь незаметном уголке. Схема такая: нанесли, быстро стерли клей буквально за пару секунд и тут же протерли все сухой мягкой тряпкой. Если пластик совсем «дубовый», некоторые идут на риск: обрабатывают ацетоном, а потом слегка проходятся мелкой наждачкой. Вариант крайний и опасный, но рабочий, если терять уже нечего.

Если боитесь испортить вещь химией, возьмите обычное растительное масло. Оно медленно, но верно растворяет клей. Намазали, подождали, а потом просто смыли жир обычным средством для мытья посуды. Если же пятнышко совсем маленькое, выручит обычный ластик. Придется попотеть и потратить время, зато клей просто скатается в катышки, а поверхность останется целой и невредимой.

А если наоборот нужно что-то склеить, забудьте о том, что клей — это просто тюбик. «ГлагоL» показывал, как создать универсальный домашний клей, который можно размочить и разобрать, и как заставить слабый секундный клей держать по-настоящему крепко.